El americanismo está desesperado, sediento. Su historia repleta de soberbia lo convirtió en vampiro, necesita sangre. La frustración de ser testigos de planes casi perfectos que se desmoronan a punto de alcanzar el trofeo requiere ser saciada matando a la presa favorita de nuestros días: la directiva.

Su parte más extremista ha dominado el arte de culpar a la alta esfera sin reparar en los errores de la cancha, desde el arbitraje hasta una expulsión absurda, o la poca capacidad de reacción en el banquillo ante rivales hambrientos. Seguirá pasando hasta que llegue la única solución que conoce la desesperación del americanismo: La 14. Nada más.

El próximo entrenador meterá a Liguilla directa como ha pasado siempre con Repechaje, gracias al proyecto establecido. Pero no servirá sin la estrella. Ser mandones en porcentajes, reflejo de la máxima efectividad, tampoco. Ni ser líderes. Tampoco ser espectaculares. Ni la defensa menos goleada o la ofensiva más explosiva, con rey romperredes.

No funciona el éxito en otras divisiones, menores o femenil. Menos lograr más exportación al Viejo Continente. Ni ser base del Tri y el de mayor aporte a foráneas. No cuenta tener récords de audiencia y la mayor marca de asistencia. No para el americanismo radical, que termina por infectar al resto.

Esto hay que dejarlo a otras aficiones. A la del Cruz Azul, que se conforman con lo que sea tras romper la sequía. A la de Chivas, que con otra Final ya cree tras golpear al proyecto europeo. A la de Pumas, que ni en su peor crisis del siglo reacciona. Hay que ver a las regias, incondicionales y coloridas como ninguna; aunque califiquen en séptimo, apoyan y logran la recompensa más brillante.

El técnico que llegue será maltratado, pero ganará adeptos al sumar sin importar las formas. Aspirará a ser líder, calificar directo y se olvidará por un rato, pero si no llega La 14, todo estará mal de nuevo para el soberbio americanismo, sediento de sangre, un vampiro sin remedio.