México vs Guatemala, partido recontramolero

El México vs Guatemala es un partido simplemente por cumplir con los patrocinadores, por cumplir con Soccer United Marketing (SUM) que maneja a su antojo al futbol mexicano y a la Selección Nacional.

Martino ha convocado lo que ha podido, creo que es el menos responsable. El portero de Santos, Acevedo; también a David Ochoa del Real Salt Lake, quizá, a lo mejor lo ocupa. Algo del Pachuca, algo de Tigres, el chico Gómez mexicano que juega en la Segunda División de la Real Sociedad; Olivas del Guadalajara; Reyes de Puebla; Alvarado y Beltrán de Chivas; Carrillo de Santos.

También llamó a Córdova de Tigres; Chávez del Pachuca; Marcelo Flores que juega en Inglaterra con el equipo Sub 20 del Arsenal; Lira de Cruz Azul, que es de los titulares junto con Alvarado, Zendejas del América de quien últimamente se ha hablado mucho; Aguirre de Santos y Santi Giménez de Cruz Azul. Son algunos de los jugadores que Tata Martino se llevó para enfrentar al equipo de Guatemala.

Tengo entendido que este partido lo va a dirigir su auxiliar. Es un partido que se ha sacado al azar, para cumplir con los cinco partidos que exige el contrato de SUM y que se tiene que cumplir a la fuerza, porque si no, no pagan. No va ninguna figura, quizá Acevedo sea de lo más destacado, Alvarado y Beltrán de Guadalajara, y Marcelo Flores. Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, que por cierto le acaba de ganar al Chelsea, se ha expresado muy bien de él. Me parece que Zendejas y Santiago Giménez son jugadores conocidos, sobre todo Giménez de Cruz Azul; Zendejas un poco menos, está en el América, y Aguirre de Santos.

La mayoría son jugadores desconocidos. También Angulo de Tigres. Es una combinación de jugadores jóvenes en su mayoría, para enfrentar este compromiso que es obligatorio con SUM, porque si no, no les pagan y no hay dinero. Al final de cuentas la Federación tiene que cumplir el contrato de los cinco partidos y este es uno de ellos, partidos obligatorios de cara a la Copa del Mundo.

En fin, no va a servir de nada. Guatemala, dirigido por Luis Fernando Tena, no sabemos ni qué selección trae, ni quién viene. Es un partido de carácter amistoso, por supuesto. De preparación no le va a servir de nada a Gerardo Martino, simplemente para ver si de aquí puede sacar algún buen jugador mexicano. Se habla mucho de Marcelo Flores, pero hay otros como Alvarado, Beltrán y Lira, que juegan bastante bien. Córdova es de altibajos: da un buen partido y da tres malos. Zendejas, un poco más constante y Santi Giménez a ver si lo llama finalmente como centro delantero de la Selección Mexicana.

Pero al final del día es el partido que se llevará a cabo con jóvenes del futbol mexicano y Guatemala también traerá a un grupo de jóvenes para enfrentar a la Selección Mexicana. Es un partido que no tiene ninguna lucidez.

La televisión lo ha vendido como el gran partido de futbol, “el México vs Guatemala es un partidazo” pero no es ningún partidazo, simplemente el inicio de uno de los cinco partidos de cara al Mundial. Aparentemente Brasil será rival, ya se confirmó a Paraguay, son equipos de mayor rango, de calidad, si es que vienen completos a jugar esos partidos.

El Tata Martino no sabe ni dónde se metió ni qué hace ahí metido, pero bueno, se tiene que cumplir con el contrato, si no, no le pagan. Punto.

