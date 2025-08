El reporte Ponce: Dilema de populares en Leagues Cup

Desafortunado. Qué problema para la Leagues Cup: América, Chivas y Cruz Azul, los tres que mueven más la aguja de la asistencia en Estados Unidos, ya quedaron eliminados. Se metieron dos protagonistas y medianamente populares como Toluca y Tigres, pero nunca como los grandes. Hoy, la organización cruza los dedos para que, con el desliz del Mazatlán, que no soportó la presión de estar cerca de la calificación, se cuele Pumas a Cuartos, quitándole el cuarto puesto al Puebla y evitando que el insulso Juárez haga una sorpresa.

El problema es que Universidad va contra el más popular de la MLS, que perdió su sitio entre los cuatro para calificar, el Inter de Miami de Messi (ausente por lesión muscular), que fue desplazado por el LAFC por un punto, por lo que necesita sumar en casa, 17:30, un duelo que no tiene TV abierta, sino que sólo va por Apple TV.

EFRAÍN YA PERFILA JUVENIL ANTE MIAMI

Arriesgado. Para el duelo más importante de Pumas, en busca de un título que rompa la sequía de 14 años, Efraín aún no comunica oficialmente la decisión de quién suplirá a Keylor, pero me cuentan que el entrenador reconoció que a pesar de que quiere mantener su apoyo a Rodrigo Parra, tras sacrificarlo en el inicio de Liga MX, prefiere no echarlo de nuevo a los leones ante la mirada internacional, así que quien tomó un paso al frente en la carrera para ser titular por el pase ante el Inter de Miami es Miguel Paul, otro juvenil que no ha debutado, pero que tiene proceso mejor llevado, similar al de Pablo Lara, al que tampoco quiere arriesgar, a pesar de que entrena ya al parejo. Veamos.

JORGE SÁNCHEZ, CAPRICHO ROJO QUE SALE CARO

Costoso. Se destapó el deseo de Toluca por fichar a Jorge Sánchez de Cruz Azul, una de las peticiones del Turco Mohamed a la directiva escarlata, y aunque ya hubo contactos con La Máquina, aún están lejos de llegar a un acuerdo. Los celestes no pretenden dejar salir a su lateral derecho titular, por lo que la oferta choricera tiene que ser tan grande como la que en su momento sacó a Antuna como campeón de goleo o a Luis Romo, pilares muy bien vendidos. Para darte una idea, la cláusula de rescisión del seleccionado de 27 años es de doble dígito, así que no sale por menos de 6 millones de dólares. Mínimo. Luce complejo.

EL CHICHARITO HERNÁNDEZ SERÁ BAJA

Sacrificado. Los movimientos en la Kings League en sus distintas versiones están con todo, y en la Américas se hizo oficial el rumor: el torneo ya anunció la baja de dos primeros dos equipos, Muchachos FC de Jero Freixas y Real Titán de Germán Garmendia, un par de fundadores que fueron a la baja, que no se involucraron tanto y que entregaron números pobres. Serán reemplazados por otros que aportarán a mejorar el certamen, como Kunisports del Kun Agüero. La KL se renueva.

Y aún faltan cambios de equipos, entre los que están a punto de ceder su lugar está el Olimpo United del Chicharito Hernández, que desde antes de estar envuelto en la polémica, la Kings League ya evaluaba su permanencia. Me cuentan que los comentarios machistas en redes sociales lo empujaron a la orilla. La decisión de darlo de baja sería comunicada pronto. Una lástima, pintaba para ser más relevante.

EL PROMOTOR MX MÁS RELEVANTE VA CONTRA FIFA

Castigado. Para cerrar, Reforma destapó que FIFA sancionó y bloqueó al representante de mayor relevancia en nuestro futbol: Alex López, cabeza de Pitz Group, que para darte una idea, tan sólo en América tiene a Henry, Zendejas, Malagón, Chiquito, Ramón Juárez, Dagoberto y el refuerzo Violante; además, a Alexis Vega, Toro Guzmán, Canelo Angulo, Cotorro González, Lainez y Cortizo, entre muchos otros.

El castigo a Alex López le impide prestar servicios por cometer una “violación al reglamento de agentes”, que me enteré fue una básica, que más bien suena a que es revancha desde el propio futbol mexicano: alguien dio el pitazo que la cabeza de Pitz Group operaba sin licencia de representante, requisito que exigen las normas futboleras, pero que es común que los promotores se pasen por el arco del triunfo. En México apenas hay unos 10 con licencia, pues la gran mayoría opera al estilo ‘coyote’, porque no se exige.

Lo peor es que el promotor se envalentonó, solicitó un amparo en instancias civiles, algo prohibido por FIFA, a un juez federal mexicano que se lo otorgó; señaló en su demanda al Consejo General de FIFA, al Departamento de Agentes y al de Normatividad y Cumplimiento. Mientras se resuelve, López no puede operar, aunque no será impedimento para Pitz Group, pues su socio y dueño de la agencia, César Morales, sí cuenta con la reglamentación. Qué caso.