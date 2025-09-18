América y Canelo, ¿GRANDES decepciones?...

Si no le vas a ninguno de los dos, quizá esto no sea para ti, pero si estabas esperando más de ellos o simplemente te gustan los deportes más allá de las playeras y los nombres propios, te puede interesar y me gustaría saber si estás de acuerdo.

Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, el fin de semana o para ser más específicos el sábado y casi a la misma hora, el AMÉRICA recibió a las CHIVAS en el "clásico nacional" y el CANELO se enfrentó a CRAWFORD en la "pelea del año". Muchos pensábamos que ni el América ni el Canelo perderían; sin embargo, el tiro salió por la culata, como diría el cazador (o sea, al revés). No era cuestión de deseo o simplemente gusto, era cuestión de análisis y números. Quien iba a imaginarse que EL GUADALAJARA que llegaba como decimosexto de la tabla general con solo una victoria y cuatro derrotas, entre otras cosas, le ganaría a unas ÁGUILAS invictas, segundas de la tabla general y, además, en la presentación como local de su nuevo ídolo ALLAN SAINT-MAXIMIN.

Más allá de que el Rebaño no estaba jugando tan mal como reflejan sus números, era inimaginable que sucediera lo que sucedió. Con el triunfo ante "su acérrimo rival" escaló varios peldaños, aunque en este momento y a pesar del resultado de anoche en el juego pendiente frente a Tigres, siga en el lugar número once y afuera del PLAY INN. Por el otro lado el Canelito, nuestro nuevo JULIO CÉSAR CHÁVEZ no, no, no... es broma jajaja (aunque para muchos expertos deberíamos ponerlo a la par del CÉSAR DEL BOXEO), nuestro SAÚL CANELO ÁLVAREZ cayó por decisión unánime en una pelea ejemplar por parte de su rival que no le permitió en toda la noche que el mexicano le entrara con sus puños como acostumbra a hacerlo con los demás boxeadores. Igual que en el caso antes mencionado, era poco probable que el tapatío perdiera en Las Vegas con su público (porque, como siempre, fue local en USA) y, además, en otra celebración patria.

Bueno, pocos lo pensábamos, pero sucedió, y ¡ahí lo bonito del deporte! Que cuando menos lo esperamos nos da este tipo de sorpresas. Jajajaja ya sé, ya sé, ya sé, hablando de pensar, seguro estás pensando en oooootra de las frases trilladas que acabo de usar: AHÍ LO BONITO DEL DEPORTE, pues sí, trillada pero real. En fin chavales volviendo al comienzo, la pregunta es válida y concreta, ¿quién te decepcionó más?, o mejor dicho, ¿de quién esperabas más, del América o del Canelo? ¡Ojo!, no le estoy quitando para naaaaaaada mérito al triunfo de CHIVAS y de TERENCE CRAWFORD. Ambos ganaron de manera clara, contundente y con base en una estrategia planeada y bien ejecutada. ¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE!

Muchas gracias por tu tiempo querida bandera y como siempre, nos reencontramos de hoy en ocho. ¡Saludos!

