Alejandro Sanz responde acusación de fan: “Siento que tu reacción sea esta”

Alejandro Sanz rompió el silencio y, tras ser señalado por una fan de haber “jugado” con ella cuando tenía 18 años de edad, además de que esta dijo sentirse “engañada, humillada e incluso sucia” tras su vínculo “íntimo y sexual”, el cantante respondió calificando como una “pena” su reacción.

Ivet Playà relató su experiencia con el cantante

Fue la joven española Ivet Playà quien, mediante un video en redes sociales, contó su historia con Alejandro Sanz, a quien conoció cuando tenía 18 años y él 49. Si bien en ningún momento lo acusó de haber cometido un delito en su contra, sí expresó sentirse como una víctima del artista.

Ivet Playà fue quien publicó un video arremetiendo contra el cantante/X |

“A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. Me ha dado miedo porque creo que vive en una realidad paralela. Se siente por encima del bien y el mal. Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano y proporcional”, comentó en un video.

La fan mostró varias imágenes junto a Sanz/X |

Sanz lamenta la situación y atribuye el conflicto a un desacuerdo económico

Ante estos señalamientos y luego de que el tema se volviera viral, el intérprete de canciones como Corazón partío y Amiga mía se manifestó en redes sociales con un mensaje directo a Ivet, a quien acusó de haber cambiado su comportamiento luego de que él se negó a invertir en sus negocios.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, se lee al inicio del mensaje de Sanz.

Este fue el mensaje que compartió el cantante en redes sociales/IG: @alejandrosanz|

El cantante también explicó el supuesto origen del conflicto:

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no.

“Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, concluyó el mensaje de Alejandro Sanz.

