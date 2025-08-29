Apoya Patricia Lobeira Rodríguez a pequeños en regreso a clases

Ante el inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, el gobierno de Patricia Lobeira Rodríguez trabaja en tener listos los cerca de 45 mil kits escolares que anunció para niños veracruzanos y con ello, garantizar condiciones de igualdad en el regreso a clases.

Además, la acción forma parte de una política pública orientada a reducir la carga económica de las familias y facilitar el acceso a la educación.

Por ello, la alcaldesa supervisó el armado de dichos kits que serán entregados a todos los alumnos de las 234 escuelas primarias públicas del municipio, como parte del programa de apoyo a la educación y a la economía familiar que su administración ha impulsado durante cuatro años consecutivos.

De acuerdo con la presidenta municipal, los kits incluyen útiles básicos (juego de geometría, caja de colores, lápices, tijeras, goma y sacapuntas), cuadernos y mochilas, seleccionados con criterios de calidad y utilidad para apoyar el aprendizaje de los pequeños desde el primer día de clases.

A través de sus redes sociales, Patricia Lobeira Rodríguez anunció que los kits escolares empezarán a ser entregados durante las primeras dos semanas del regreso a clases.

Por otro lado, la alcaldesa veracruzana dijo que además del apoyo, su gobierno ha invertido en la rehabilitación de las escuelas públicas y jardines de niños, con la entrega de aires acondicionados, pupitres y materiales de pintura, contribuyendo a que los planteles estén en mejores condiciones tras la pandemia y sean lugares dignos para el aprendizaje.

Aunque no lo compartió, es probable que la entrega sea encabezada por la munícipe, como en años anteriores, teniendo como escenario ceremonias programadas y visitas a planteles donde se llevará a cabo la distribución.

Finalmente, la mandataria municipal expresó su agradecimiento al equipo del Ayuntamiento que, desde hace tres semanas, trabaja en el armado y empaquetado de los útiles escolares, enfatizando que es un gran trabajo el que hay detrás de cada mochila que se entregará.

“Este programa es uno de los más bonitos de mi administración porque apoya directamente a las familias y a nuestros niños veracruzanos”, afirmó la alcaldesa.

Con dicho programa, el Ayuntamiento de Veracruz y Patricia Lobeira Rodríguez reafirman su compromiso con la educación como eje central del desarrollo social del municipio.

Además, enfatizó la importancia de promover una “buena higiene de columna”. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: Así queda calendario de septiembre 2025