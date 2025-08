Así es la nueva estafa en CDMX: Se aprovechan de automovilistas que les robaron su carro

Un nuevo tipo de fraude está afectando a quienes han sufrido el robo de su vehículo en la Ciudad de México. Delincuentes aprovechan la desesperación de las víctimas, rastrean sus publicaciones en redes sociales y, usando inteligencia artificial, se hacen pasar por autoridades o aseguradoras con el pretexto de que han encontrado el auto robado.

El engaño inicia cuando los afectados comparten en redes sociales información como placas, modelo, color del vehículo y datos personales. “Los delincuentes, que no necesariamente participaron en el robo, capturan esta información para fingir que localizaron el auto”, advierte la Policía Cibernética. Con técnicas de manipulación, los estafadores simulan empatía y solicitan depósitos por supuestos “gastos de traslado”, “multas” o incluso como “recompensas” para devolver el coche. Todo es mentira. El vehículo sigue sin aparecer.

Si te robaron tu auto, ten cuidado si lo publicas en redes / FREEPIK|

Manipulación digital al servicio del crimen

Este tipo de engaños se ha refinado gracias a herramientas de IA, que permiten hacer más creíbles los mensajes, correos o incluso llamadas de voz clonadas. “Usando inteligencia artificial y técnicas de manipulación, contactan a la persona como si fueran autoridades o ciudadanos solidarios”, señala el informe.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude. Entre ellas, destaca no publicar información sensible como números telefónicos o direcciones, limitar la visibilidad de las publicaciones y desconfiar de todo contacto que no provenga de un canal oficial.

Los delincuentes te hacen creer que recuperaron tu vehículo para estafarte / FREEPIK|

Qué hacer y a quién acudir

Las autoridades insisten en que nunca se deben realizar pagos a terceros sin verificación. “No realices depósitos donde te soliciten ‘liberar’ tu vehículo, cubrir multas o gastos administrativos”, alerta la Policía Cibernética. En caso de recibir mensajes o llamadas sospechosas, se debe conservar la evidencia y denunciarla.

El primer paso siempre debe ser presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Además, mantener contacto constante con la aseguradora es clave para que el proceso de recuperación del vehículo se lleve a cabo de forma segura y legal.

La Unidad de Policía Cibernética pone a disposición su correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100 ext. 5086, ambos operando las 24 horas del día.

Puedes acudir a la Policía Cibernética en caso de fraude / FREEPIK|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISRAEL VALLARTA SE VA DIRECTO CONTRA LORET DE MOLA: “EN TU PROGRAMA O DÓNDE GUSTES”