Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Mi Beca para Empezar abren registro en septiembre 2025

Septiembre 2025 llega con oportunidades para millones de estudiantes en México: se abrió el registro para programas de apoyo económico que abarcan desde educación básica hasta nivel medio superior, con montos que buscan fortalecer el regreso a clases.
Mi Beca para Empezar (CDMX)
Desde el 1 de septiembre, niñas y niños de preescolar y primaria pueden registrarse para recibir apoyos mensuales. Los montos van de 600 pesos en preescolar, 650 pesos en primaria y 600 pesos en Centros de Atención Múltiple (CAM). Para inscribirse se requiere la clave del centro de trabajo, comprobante de inscripción y la identificación del tutor.
Beca Rita Cetina Gutiérrez
A partir del 15 de septiembre se abre el registro en línea para estudiantes de secundaria pública. El programa entrega 1 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en la secundaria. Entre los requisitos se encuentran CURP, comprobante de estudios, domicilio, identificación y acceso a Llave MX.
Beca Benito Juárez Media Superior
Este mes también abre la inscripción para estudiantes de preparatoria en escuelas públicas. El proceso se realiza a través de la cuenta Llave MX y el llenado del formulario oficial en línea.
Becas para Escuelas Particulares (Edomex)
Del 3 al 26 de septiembre se habilitará el registro para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en instituciones privadas con reconocimiento oficial. Se pedirá comprobante de inscripción, CURP y comprobante de domicilio.
Beca de Aprovechamiento Escolar (Edomex)
Del 4 al 6 de septiembre estará activo el registro para hijos de maestros y maestras en el Estado de México. Este programa exige promedio destacado, constancia de estudios, CURP, comprobante laboral y la solicitud emitida por el SMSEM.
Los apoyos varían en monto y cobertura, pero todos tienen un objetivo en común: reducir la deserción escolar y respaldar a las familias en el arranque del ciclo 2025-2026.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Conjuro 4: Orden correcto para ver todas las películas de los Warren