Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Mi Beca para Empezar abren registro en septiembre 2025

Septiembre 2025 llega con oportunidades para millones de estudiantes en México: se abrió el registro para programas de apoyo económico que abarcan desde educación básica hasta nivel medio superior, con montos que buscan fortalecer el regreso a clases.

Mi Beca para Empezar (CDMX)

Desde el 1 de septiembre, niñas y niños de preescolar y primaria pueden registrarse para recibir apoyos mensuales. Los montos van de 600 pesos en preescolar, 650 pesos en primaria y 600 pesos en Centros de Atención Múltiple (CAM). Para inscribirse se requiere la clave del centro de trabajo, comprobante de inscripción y la identificación del tutor.

Beca Rita Cetina Gutiérrez

A partir del 15 de septiembre se abre el registro en línea para estudiantes de secundaria pública. El programa entrega 1 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en la secundaria. Entre los requisitos se encuentran CURP, comprobante de estudios, domicilio, identificación y acceso a Llave MX.

Beca Benito Juárez Media Superior

Este mes también abre la inscripción para estudiantes de preparatoria en escuelas públicas. El proceso se realiza a través de la cuenta Llave MX y el llenado del formulario oficial en línea.

Becas para Escuelas Particulares (Edomex)

Del 3 al 26 de septiembre se habilitará el registro para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en instituciones privadas con reconocimiento oficial. Se pedirá comprobante de inscripción, CURP y comprobante de domicilio.

Beca de Aprovechamiento Escolar (Edomex)

Del 4 al 6 de septiembre estará activo el registro para hijos de maestros y maestras en el Estado de México. Este programa exige promedio destacado, constancia de estudios, CURP, comprobante laboral y la solicitud emitida por el SMSEM.

Los apoyos varían en monto y cobertura, pero todos tienen un objetivo en común: reducir la deserción escolar y respaldar a las familias en el arranque del ciclo 2025-2026.

