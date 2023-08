Bob Barker, actor y conductor estadounidense, falleció a los 99 años

El histórico actor y conductor estadounidense, Robert William Barker, mejor conocido como 'Bob Barker', falleció a la edad de 99 años. Su agente confirmó la muerte de Barker en la mañana del sábado en la comodidad de su hogar en Los Ángeles, California.

Bob Barker, reconocido por su icónica presencia en la televisión, pasó a la historia como el anfitrión de programas emblemáticos. Su fama alcanzó su punto más alto como conductor del popular concurso "The Price Is Right", el cual presentó durante décadas y se convirtió en una parte integral de la cultura pop estadounidense.

Nacido el 12 de diciembre de 1923 en Darrington, Washington, Barker comenzó su carrera en los medios de comunicación en la radio, antes de hacer la transición a la televisión. Su presencia carismática y su habilidad para interactuar con los concursantes y la audiencia le valieron para mantenerse al aire por años.

Además de su legado en "The Price Is Right", Barker también fue un defensor apasionado de los derechos de los animales y promovió la adopción de mascotas a lo largo de su vida. Su compromiso con esta causa lo llevó a incluir un mensaje de concientización sobre la esterilización y la adopción responsable en cada episodio del programa.

Muchos recordarán al conductor por su participación en distintos programas, aunque Barker también se ganó más seguidores por su breve pero divertida participación en la película de Adam Sandler: ‘Happy Gilmore’.

