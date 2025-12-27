Caos en aeropuertos: miles de vuelos cancelados por tormenta navideña

La blanca Navidad se convirtió en una pesadilla para miles de viajeros en Estados Unidos. Desde el viernes, cerca de mil 500 vuelos fueron cancelados por una intensa tormenta invernal que azota gran parte del país justo en plena temporada de regreso tras las fiestas decembrinas.

“Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), mientras más de 40 millones de personas permanecen bajo alerta por tormentas de nieve. Otras 30 millones enfrentan advertencias de inundaciones o lluvias intensas, sobre todo en California.

La tormenta invernal está en varios estados / Redes Sociales

Nueva York bajo hielo

La Gran Manzana no se salvó. El alcalde Eric Adams anunció: “Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, luego de declarar alerta por tormenta invernal. Se espera que caigan hasta 25 centímetros de nieve, la peor nevada en los últimos cuatro años.

Más de 1,500 vuelos han sido cancelados por el mal clima / Redes Sociales

Hasta las 21:00 GMT del viernes, se habían cancelado mil 490 vuelos y retrasado casi seis mil, según el sitio especializado FlightAware. Los aeropuertos más afectados fueron los de Nueva York y Chicago, con más de 850 cancelaciones solo en la zona neoyorquina.

Las bajas temperaturas mantienen en alerta a los aeropuertos / Redes Sociales

Alertas por todos lados

La tormenta se mueve sin piedad: Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Míchigan, Massachusetts y Rhode Island también están en la mira, mientras las nevadas avanzan desde los Grandes Lagos hacia el noreste.

En la costa oeste, California sigue lidiando con un río atmosférico que provocó inundaciones severas. El aeropuerto de Santa Bárbara cerró temporalmente, pero reabrió tras una noche de trabajo intenso. Y todavía falta el fin de semana.

Los vuelos hasta el momento no tienen hora para realizarse / Redes Sociales