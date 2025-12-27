Llega el Frente Frío 24 con lluvias intensas y bajas temperaturas para los estados y la CDMX

El Frente Frío Número 24 llega con todo. Este sábado 27 de diciembre se esperan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Oaxaca (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur), según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, habrá lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en entidades como Guerrero, Baja California, Veracruz, Puebla y Tabasco.

También se pronostican chubascos (de 5 a 25 mm) en zonas de Michoacán, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en al menos una docena de estados más.

El Frente Frío 24 pegará con todo este sábado durante todo el día / Especial

Y si eso no fuera suficiente, habrá probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes: Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Deslaves y encharcamientos

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar deslaves, encharcamientos o inundaciones en zonas bajas. Por ello, las autoridades exhortan a la población a seguir los avisos del SMN y tomar precauciones.

Durante la mañana y más en la noche es cuando pega más el frío / FREEPIK

Además, el sistema provocará rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de temperatura en el norte y noroeste del país. Se espera también la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

CDMX activa doble alerta por frío

Ante el descenso térmico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por temperaturas mínimas en la capital.

En la CDMX se activa alerta amarilla para algunas alcaldías / Especial

Alerta naranja en Tlalpan , donde se esperan entre 1 y 3 grados entre las 2:00 y 8:00 horas.

Alerta amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco con temperaturas entre 4 y 6 grados.

Se recomienda abrigarse bien, proteger a niños, personas mayores y embarazadas, mantener ventilación si se usan calentadores, hidratarse y reforzar las defensas con alimentos ricos en vitaminas A y C.

¿Y por qué tanto frío de golpe?

El origen de este fenómeno es complejo: una vaguada polar, el flujo de humedad de un río atmosférico, un canal de baja presión, una circulación ciclónica y la inestabilidad atmosférica, todo junto con el ingreso de humedad del Pacífico, el Golfo y el Caribe, están generando el coctel perfecto para este sistema gélido.

Varios fenómenos naturales están llegando a México / Especial