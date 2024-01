Caso Ayotzinapa: AMLO dice que la Suprema Corte de Justicia liberó a 8 militares para hacerlo “quedar mal”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña de liberar a ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, asegurando que eso fue para hacerlo “quedar mal”.

Durante su conferencia mañanera de este martes 23 de enero, el jefe de Ejecutivo calificó de “lamentable” el fallo que un día antes dio una jueza para cambiar de medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa que tenían estos militares, y aseguró que estas decisiones no permiten encontrar justicia en relación a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, desde 2014.

“Es lamentable que el Poder Judicial no se ocupe de garantizar la justicia, lo que sucedió es algo que no puede pasar.

“Si estuviésemos nosotros encubriendo, si no estuviésemos actuando con principios, me estaría preocupando, pero no es así. Tengo pruebas para sostener, de que dejaron libres a los que participaron en la desaparición de los jóvenes", declaró AMLO, al tiempo de dar la instrucción a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de dar a conocer la carta que le mandó a la ministra presidenta Piña desde diciembre pasado y en la cual le advertía el problema que generaría la liberación de los militares.

¿Qué dice la carta de AMLO a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Ayotzinapa?

“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.

“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de la víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia”, se lee en la carta enviada por la secretaria de Gobernación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fue avalada por el presidente López Obrador.

