¡Confirmado! Eugenio Derbez volverá a ser ‘Burro’ en Shrek 5… con condición creativa

La noticia que miles de fans latinos esperaban ya es oficial: Eugenio Derbez será nuevamente la voz de Burro en Shrek 5, la próxima entrega de la saga animada que estrenará en diciembre de 2026. El actor y comediante lo confirmó el pasado viernes por la noche durante la alfombra roja de LOL: Buscando Talento en México.

Derbez explicó que ya aceptó la invitación de la producción para realizar el doblaje al español latino, pero puso como condición poder intervenir en la traducción de los diálogos y los modismos del personaje, algo que él considera fundamental para mantener la esencia del querido Burro.

Derbez confirmó su participación en Shrek 5 / FB: @EugenioDerbezTV

Siempre sí será Burro

“De el Burro ya me contactaron, ya había dicho que sí, la nota donde dicen que no, es mentira, desde el principio había dicho que sí, nada más puse una condición: Si me dejan adaptarlo, sí lo hago, si no me dejan adaptarlo, no lo hago”, declaró Derbez.

“Si no me dejan adaptar el libreto, no la voy a hacer porque entonces la gente va a decir: ‘Eugenio ya no es el mismo, ya no es tan chistoso’. Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso”, finalizó.

Shrek 5 continúa en desarrollo para poder salir en 2027 / Redes Sociales

El regreso de una voz icónica

Derbez ha sido la voz de Burro desde Shrek (2001), convirtiéndose en uno de los doblajes más reconocidos y queridos en español latino por su sentido del humor y su uso creativo de modismos, algo que adaptó para conectar con el público hispanohablante y diferenciar notablemente su versión de la original en inglés, donde Eddie Murphy interpreta al personaje.

El comediante aceptó de nuevo el personaje pero a su modo / FB: @EugenioDerbezTV

La confirmación llega cuando Shrek 5 continúa en desarrollo, con un elenco internacional estelar: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Díaz (Fiona) regresan con sus voces originales, y la historia presenta a la hija adolescente de la pareja, Felicia, con voz de Zendaya.

La expectativa en redes sociales no se ha hecho esperar. Fans han viralizado escenas clásicas de Burro y han creado memes celebrando el posible regreso de uno de los doblajes más legendarios del cine animado.

Ahora falta esperar el estreno para conocer la nueva aventura / FB: @EugenioDerbezTV