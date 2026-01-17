¡Confirmado! Eugenio Derbez volverá a ser ‘Burro’ en Shrek 5… con condición creativa

El comediante confirmó que no solo prestará su voz, sino que exigió intervenir en la adaptación del guion

Estaban las negociaciones para que el mexicano volviera a salir en está última entrega.
Estaban las negociaciones para que el mexicano volviera a salir en está última entrega. | FB: @EugenioDerbezTV
Jorge Reyes Padrón
17 de Enero de 2026

La noticia que miles de fans latinos esperaban ya es oficial: Eugenio Derbez será nuevamente la voz de Burro en Shrek 5, la próxima entrega de la saga animada que estrenará en diciembre de 2026. El actor y comediante lo confirmó el pasado viernes por la noche durante la alfombra roja de LOL: Buscando Talento en México.

Derbez explicó que ya aceptó la invitación de la producción para realizar el doblaje al español latino, pero puso como condición poder intervenir en la traducción de los diálogos y los modismos del personaje, algo que él considera fundamental para mantener la esencia del querido Burro.

Derbez confirmó su participación en Shrek 5 / FB: @EugenioDerbezTV
Derbez confirmó su participación en Shrek 5 / FB: @EugenioDerbezTV

Siempre sí será Burro

De el Burro ya me contactaron, ya había dicho que sí, la nota donde dicen que no, es mentira, desde el principio había dicho que sí, nada más puse una condición: Si me dejan adaptarlo, sí lo hago, si no me dejan adaptarlo, no lo hago”, declaró Derbez.

Si no me dejan adaptar el libreto, no la voy a hacer porque entonces la gente va a decir: ‘Eugenio ya no es el mismo, ya no es tan chistoso’. Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso”, finalizó.

Shrek 5 continúa en desarrollo para poder salir en 2027 / Redes Sociales
Shrek 5 continúa en desarrollo para poder salir en 2027 / Redes Sociales

El regreso de una voz icónica

Derbez ha sido la voz de Burro desde Shrek (2001), convirtiéndose en uno de los doblajes más reconocidos y queridos en español latino por su sentido del humor y su uso creativo de modismos, algo que adaptó para conectar con el público hispanohablante y diferenciar notablemente su versión de la original en inglés, donde Eddie Murphy interpreta al personaje.

El comediante aceptó de nuevo el personaje pero a su modo / FB: @EugenioDerbezTV
El comediante aceptó de nuevo el personaje pero a su modo / FB: @EugenioDerbezTV

La confirmación llega cuando Shrek 5 continúa en desarrollo, con un elenco internacional estelar: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Díaz (Fiona) regresan con sus voces originales, y la historia presenta a la hija adolescente de la pareja, Felicia, con voz de Zendaya.

La expectativa en redes sociales no se ha hecho esperar. Fans han viralizado escenas clásicas de Burro y han creado memes celebrando el posible regreso de uno de los doblajes más legendarios del cine animado.

Ahora falta esperar el estreno para conocer la nueva aventura / FB: @EugenioDerbezTV
Ahora falta esperar el estreno para conocer la nueva aventura / FB: @EugenioDerbezTV

TE PUEDE INTERESAR

Matthew McConaughey blinda su imagen y voz frente al avance de la IA

Contra | 16/01/2026

Matthew McConaughey blinda su imagen y voz frente al avance de la IA
¡Otra vez! Spotify sube precios para 2026: Aquí todos los detalles

Contra | 16/01/2026

¡Otra vez! Spotify sube precios para 2026: Aquí todos los detalles
Hoy No Circula para este sábado 17 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Contra | 16/01/2026

Hoy No Circula para este sábado 17 de enero de 2026 en CDMX y Edomex
Te recomendamos
iPhone 18 Pro: así será el nuevo diseño con cámara pro y hasta una versión plegable
Entretenimiento

LO ÚLTIMO