Cagliari vs Juventus EN VIVO Serie A Jornada 21

Cagliari y Juventus se verán las caras este sábado 17 de enero en el estadio Sardegna Arena, en un encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Serie A 2025/26. El duelo enfrenta a dos equipos con presentes opuestos y necesidades bien marcadas en la recta media del campeonato.

El conjunto sardo llega golpeado tras su última presentación, en la que cayó ante Genoa en el Luigi Ferraris, y buscará hacerse fuerte en casa para dejar atrás una racha irregular. En sus últimos cuatro compromisos de liga, Cagliari consiguió una victoria, dos empates y una derrota, con un saldo negativo en el aspecto defensivo: recibió nueve goles y marcó seis. Ubicado en el décimo sexto puesto con 19 puntos, necesita sumar para tomar distancia de la zona baja de la tabla.

Juventus, en cambio, atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. En la jornada anterior, el equipo bianconero goleó 5-0 a Cremonese como local, confirmando su gran presente futbolístico. En sus últimos cuatro partidos de Serie A suma tres triunfos y un empate, con 13 goles a favor y apenas dos en contra, números que reflejan su solidez en ambas áreas. Con 39 puntos, se mantiene como protagonista en la pelea por los puestos de vanguardia.

El historial reciente favorece a la Vecchia Signora. De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en el torneo, Juventus ganó tres y empató dos. El antecedente más cercano data del 29 de noviembre pasado, cuando los de Turín se impusieron por 2-1 en el cruce correspondiente a la presente temporada.