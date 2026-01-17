Con un Guillermo Ochoa sobresaliente, AEL Limassol gana y se acerca a Ronda de Campeonato

Guillermo Ochoa volvió a sonreír en el futbol europeo luego de que el AEL Limassol retomó el camino de la victoria en la Liga de Chipre. El conjunto del arquero mexicano se impuso 2-0 al Akritas como visitante, resultado clave en la lucha por acercarse a la Ronda de Campeonato.

Tras una semana complicada, el equipo dirigido por Hugo Martins mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva para sumar tres puntos importantes. Para Ochoa, el triunfo significó recuperar confianza después de la derrota sufrida ante el líder del torneo.

En la jornada anterior, el AEL había caído en casa por 0-2 frente al Omonia, duelo que se definió por la contundencia del rival en jugadas a balón parado y transiciones ofensivas. A pesar del marcador, Ochoa tuvo intervenciones destacadas que evitaron un resultado más amplio.

Ochoa | IG:@ael_fc_official

Ochoa, clave en el triunfo del AEL Limassol

Ante Akritas, Guillermo Ochoa vivió un partido relativamente tranquilo bajo los tres postes. El guardameta mexicano enfrentó cuatro disparos en total, pero solo uno con dirección a portería, lo que refleja el buen trabajo defensivo de su equipo durante los 90 minutos.

El triunfo representó la octava victoria del AEL en la temporada y permitió al club mantenerse en la pelea por los primeros seis puestos de la clasificación. Ochoa, con su experiencia internacional, continúa siendo un referente dentro del vestidor y un respaldo importante en momentos clave.

Victoria | @aelfc_official

¿Cómo marcha el AEL de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre?

Actualmente, el AEL Limassol se ubica en la séptima posición de la tabla general, con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. El equipo se encuentra a tres puntos del Apollon, aunque con un partido más disputado.

Al cierre de la primera fase del campeonato, los seis mejores clubes avanzarán a la Ronda de Campeonato, donde se definen el título y los boletos europeos. Los otros ocho equipos competirán por evitar el descenso, lo que hace que cada punto sea determinante.

La gran figura del partido fue el delantero gambiano Zakaria Sawo, autor de un doblete que lo llevó a sumar tres goles en sus últimos tres encuentros. Con el impulso del triunfo y la seguridad que aporta Guillermo Ochoa en la portería, el AEL buscará cerrar fuerte la fase regular y meterse en la pelea grande del futbol chipriota.

Figura | @aelfc_official

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.