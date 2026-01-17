¿Adiós Slot? Liverpool empata contra Burnley, penúltimo lugar de la Premier League

Liverpool sigue dentro de una crisis de resultados y funcionamiento, ahora empató contra el Burnley 1-1, lo que pone a Arne Slot en peligro, pues la afición pierde cada vez más la confianza en el neerlandés, además de que Xabi Alonso se encuentra disponible tras su salida del Real Madrid.

En partido | AP

¿Cómo fue el empate del Liverpool vs Burnley?

Liverpool se enfrentó al penúltimo lugar de la tabla, por lo que eran favoritos a llevarse el triunfo. Sin embargo, Scott Parker optó por colocar una línea defensiva profunda para evitar recibir daños por parte de los Reds.

Dominik Szoboszlai tuvo la primera opción para adelantar al Liverpool con un tiro penal, pero el húngaro estrelló el balón en el travesaño. Pese a ello, los Reds tenían la misma intención de atacar, aunque con muchas dificultades por el planteamiento del rival.

Poco antes del descanso, Florian Wirtz disparó en el área para poner el 1-0, lo que confirma que su adaptación al futbol inglés es cada vez más óptima. Con la ventaja y el funcionamiento, parecía que los dirigidos por Arne Slot no iban a tener problemas para llevarse tres puntos.

Anfield | AP

Burnley comenzó a avisar en los primeros minutos del segundo tiempo. Fue hasta el 65' que Marcus Edwards venció el arco defendido por Alisson Becker. La frustración era evidente entre la afición, jugadores y cuerpo técnico, al dejar que el rival creciera.

Slot modificó su plantilla para lanzarse al ataque, pero no fue suficiente para evitar el empate. Los aficionados abuchearon tras el silbatazo final y en redes sociales manifiestan su descontento con el trabajo de Arne Slot.

¿Xabi Alonso al Liverpool?

Reportes han indicado que Xabi Alonso es opción para los Reds, luego de su salida del Real Madrid. El español jugó en Liverpool y se coloca como uno de los favoritos para dirigir al plantel que se encuentra bastante golpeado.

Festejo | AP



