Matthew McConaughey blinda su imagen y voz frente al avance de la IA

Matthew McConaughey, reconocido actor estadounidense y ganador del Oscar en 2014, dio un paso firme en la protección de sus derechos digitales al incorporar cláusulas específicas en sus contratos para evitar el uso no autorizado de su imagen, voz y gestos por parte de tecnologías de inteligencia artificial (IA). La medida refleja una tendencia creciente entre celebridades para frenar la reproducción artificial de su identidad sin permiso.

AP

¿Qué busca McConaughey con esta estrategia legal?

Frente al avance de tecnologías como la inteligencia artificial generativa capaz de recrear voces, rostros y movimientos humanos con sorprendente realismo, McConaughey tomó la decisión de proteger su legado artístico y personal y presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) extractos de audio y fragmentos de video de su voz e imagen. Esto implica que, a partir de ahora, cualquier uso de su imagen o voz mediante IA requerirá consentimiento expreso y permisos claros por escrito, incluidos contratos con estudios y productoras.

En palabras del propio actor, estas medidas buscan asegurar que su identidad no sea explotada sin su autorización en proyectos o productos que no reflejen su ética o trayectoria profesional.

@officiallymcconaughey

El contexto: derechos de imagen y la IA en Hollywood

Esta decisión se produce en medio de un debate más amplio en la industria del entretenimiento sobre quién controla y beneficia de las representaciones generadas por inteligencia artificial. Actores, músicos y creadores han expresado preocupaciones sobre posibles usos indebidos de su imagen para proyectos, comerciales o contenidos digitales sin compensación o consentimiento adecuado.

Estudios legales señalan que la protección ante IA enfrenta desafíos porque las leyes tradicionales de derechos de imagen y voz no siempre contemplan escenarios de reproducción digital automatizada. Por ello, figuras públicas como McConaughey están recurriendo a cláusulas contractuales específicas que clarifiquen responsabilidades y restricciones.

AP

¿Qué implicaciones tiene para la industria audiovisual?

La estrategia de McConaughey podría marcar tendencia entre artistas de alto perfil, quienes podrían exigir cláusulas similares en sus contratos cinematográficos, televisivos o de publicidad. Las implicaciones incluyen:

Mayor control sobre el uso digital de la identidad de celebridades.

Posibles cambios en acuerdos entre talentos y estudios de producción.

Más transparencia sobre cuándo y cómo se emplea IA en contenidos comerciales o audiovisuales.

@officiallymcconaughey