Cuajimalpa frena desarrollo inmobiliario en Refugio Franciscano: “No se toca”

En tiempos donde el cemento parece valer más que la vida, Cuajimalpa dijo “¡aquí no!” y salió en defensa del Refugio Franciscano, hogar de cientos de perritos y gatitos que fueron desalojados recientemente.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea fue claro como ladrido en la madrugada: “La alcaldía no emitirá ninguna licencia, autorización ni registro legal que permita la construcción de un desarrollo inmobiliario en el predio que actualmente ocupa el Refugio Franciscano para perritos y gatos, aquí en Cuajimalpa”.

El alcalde Carlos Orvañanos defenderá el Refugio Franciscano / Especial

Mediante un video en sus redes sociales, el edil se sumó a la postura ya expresada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, quien también se opuso al intento de urbanizar el predio.

“Nuestros animales son parte también de nuestras familias”

El alcalde aseguró que su administración ha estado al pendiente de la situación del refugio y subrayó que en su gobierno, los animales no se negocian: “Cuajimalpa está a favor de cuidar nuestros perritos y gatitos porque sabemos que nuestros animales son parte también de nuestras familias”.

Los lomitos se encuentran en un refugio temporal / FB: @SecGobCDMX

La advertencia llega justo cuando el Refugio Franciscano enfrenta presiones por parte de grupos interesados en usar el terreno para construir, lo que desató la alarma entre defensores de animales, asociaciones civiles y ciudadanos.

Orvañanos también señaló que esta protección no es casual ni temporal, sino parte de una visión más amplia que contempla respeto al medio ambiente, recursos naturales y un apego estricto a la ley: “El cumplimiento del marco legal es un eje central de nuestra administración”, remató.

Cuajimalpa apuesta por el bienestar animal y cuidado del medio ambiente / Especial

Y mientras el ladrido de protesta sigue resonando en Cuajimalpa, al menos por ahora, los lomitos pueden dormir tranquilos.