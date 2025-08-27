¿Dalílah Polanco pidió salir de La Casa de los Famosos México?

Luego de lo mostrado en la noche de cine, los ánimos se encendieron en La Casa de los Famosos México, al grado de que trascendió que la actriz Dalílah Polanco habría pedido abandonar el reality show durante la madrugada de este miércoles.

Todo empezó con la noche de cine

Durante la noche del martes, como ya es tradición, los habitantes asistieron a la noche de cine, donde se proyectaron diferentes ‘películas’ con las situaciones más polémicas de la última semana. Una de ellas desató el enojo de la exintegrante de La Familia P. Luche.

Dalílah es una de las habitantes con más carácter en el reality show/X: @LaCasaFamososMx|

Dicho video giraba en torno a la falta de limpieza en la casa, algo que previamente había sido motivo de queja por parte de Dalílah, quien propuso que cada habitante lavara los platos que usara, especialmente los más jóvenes (Aldo, Abelito, Aarón, Elaine), a quienes se acusa de no colaborar en las tareas del hogar.

La mentira de la limpieza

Aunque todos supuestamente aceptaron, el video mostró que Mar, durante la madrugada y mientras todos dormían, se encargó de limpiar gran parte de la casa (cocina, comedor y sala). Sin embargo, al despertar, hizo creer al resto que Abelito y Aldo habían sido los encargados de la limpieza.

Esa mentira piadosa quedó al descubierto durante la proyección, lo que generó risas entre todos, excepto en Dalílah Polanco, quien se mostró seria y distante. Más tarde, frente a una de las cámaras del baño, expresó:

“Estuvo muy conmovedora la película. No tengo ganas ni de hablar, qué triste. No está padre esto”.

La actriz prefirió alejarse de sus compañeros debido a lo molesta que estaba/X: @LaCasaFamososMx|

Rumores y desmentidos

El enojo fue tal que en redes sociales comenzó a circular el rumor de que Dalílah había pedido su salida durante la madrugada. Sin embargo, esta versión fue desmentida horas más tarde por cuentas especializadas que monitorean el reality las 24 horas, así como por la transmisión 24/7 de ViX, donde la actriz apareció enviando un mensaje a su madre:

“No se preocupe, estoy bien”.

También se disculpó con el público por su reacción.

“Es falso. Dalílah Polanco no pidió su salida, ni siquiera entró al confesionario. Recuerden que nosotros les informamos si llegara a ocurrir, tal y como les informamos de AM (Adrián Marcelo) cuando salió”, publicó la cuenta de X Serios y Sinceros.

Así reaccionó Dalílah tras enterarse de las declaraciones de Aldo y Aarón en la función de cine



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/fAZ6SpjtwP — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 27, 2025

¿Afectará esta situación en las nominaciones?

Este conflicto podría tener repercusiones, ya que la noche de este miércoles se realizarán las nominaciones, y el próximo domingo se definirá al quinto eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo saber si tu medidor digital de la CFE registra una fuga de luz en casa?



