Harry Styles es captado corriendo el Maratón de Tokio ¡Hizo un tiempazo!

Harry Styles no sólo resultó ser buen cantante, compositor, actor, productor y diseñador, ahora también sorprendió al mundo revelando que el pasado fin de semana corrió el Maratón de Tokio, pero no sólo es eso, sino que lo corrió un tiempo impresionante, digno de cualquier deportista de alto rendimiento.

Harry Styles (der.) corrió el pasado fin de semana el Maratón de Tokio/X |

El artista británico de 31 años, exmiembro de la boy band One Direction no presumió su hazaña, sino que fue mediante videos compartidos en redes sociales por otros participantes o acompañantes de estos que se logró captar a Harry Styles corriendo el Maratón de Tokio.

The way Harry Styles is literally so loved for everything he does☺️ pic.twitter.com/DBv8daA1H3

— Britty🛰🖤 (@moondancerry) March 2, 2025