Iniciativa de Banco Azteca y Elektra busca inclusión financiera en Chimalhuacán

El Comité de Operadores de Grupo Salinas, bajo el liderazgo de Ninfa Salinas Sada, presentó en Chimalhuacán una iniciativa donde se enmarca una estrategia de prosperidad incluyente, donde se busca llevar a la gente educación financiera, asesorías y soluciones prácticas para las familias.

“Creemos en la libertad, en el poder de organizarnos y en el liderazgo que transforma. Eso es lo que hacemos como red: llegar más lejos, juntos”, enfatizó la presidenta del Comité, quien ha impulsado una visión que coloca a la empresa como motor de transformación social.

Igualmente, señaló que la jornada representó un paso firme hacia la inclusión financiera en una región históricamente rezagada en acceso a créditos, trámites bancarios y servicios digitales.

PIXABAY

En un contexto donde, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, más del 50% de los mexicanos adultos no cuenta con productos de ahorro formal, acercar estos servicios a zonas como Chimalhuacán es clave para reducir brechas y abrir oportunidades.

Para Francisco Rojas, director del Territorio Metro Oriente de la Red de Grupo Elektra, “hacer empresa también es hacer comunidad”.

Durante la jornada, Elektra, Banco Azteca, Italika, Total Play, Tiendas Neto y Más Salud ofrecieron servicios gratuitos y soluciones a la medida de la comunidad: desde asesoría crediticia y apertura de cuentas, hasta una escuela de manejo y actividades recreativas.

La cultura también tuvo un papel protagónico.

La Comparsa Jaguares de Chimalhuacán, grupo de danza tradicional apoyado por Banco Azteca, se presentó en el escenario como antesala de su participación en el Festival Nacional de Máscaras Danzantes, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Coscomatepec, Veracruz.

Este encuentro reunirá a más de 1,500 danzantes, 300 músicos y 80 maestros mascareros de todo el país, proyectando la riqueza cultural de México a nivel nacional.



Grupo Salinas señaló que su apuesta busca empoderar a las familias con herramientas que mejoren sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad cultural y el tejido social en comunidades que históricamente habían quedado al margen del desarrollo.