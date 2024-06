Karely Ruiz dice que no hará colaboración con Babo de Cartel de Santa porque no le gusta

Karely Ruiz rompió el silencio y explotó contra el cantante Babo, explicando por qué no ha hecho una colaboración con él, además de que reveló que el vocalista del grupo Cartel de Santa no es de su agrado.

Ya desde hace un tiempo se ha manejado la posibilidad de que ambas personalidades de la farándula tuvieran una colaboración en algún video, sin embargo, nunca ha sucedido y en una reciente entrevista que le dio el cantante a Celia Lora, hija del vocalista del Tri Álex Lora, el interprete de temas como Perros y Bombos y Tarolas culpó a la modelo de que no hayan trabajado juntos.

En esa entrevista, Babo señaló que si bien la modelo regiomontana tenía la intención de que juntos hicieran una sesión fotográfica un tanto erótica, él quería tener una colaboración más íntima que quedara grabada en video, a lo que ella se negó.

Fue por ese señalamiento que Karely Ruiz, en en una entrevista reciente para el podcast del youtuber Gusgri, reveló las razones por las que decidió no tener una colaboración con Babo, además agregando que no le atrae como hombre.

“Yo le dije en ese momento ‘vamos a hacer unas fotos’, algo tranqui, ‘no pues es que a mí me encanta todo’ (le dijo Babo), ¡ah bueno!, pues allá busque quien le haga, él quiere todo y yo quiero poquito.

“No son mis gustos, Babo no me gusta, lo puedo decir públicamente y sé que se hará viral, pero Babo no es de mi agrado”, expresó Karely, quien además aseguró que el vocalista de Cartel de Santa contó todo a su conveniencia, pues tiene como prueba las conversaciones entre ambos para demostrar que ella dice la verdad.

