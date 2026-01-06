Lanza AJEMEX campaña ‘Siéntete así de BIG'

Con una narrativa inspiradora, un enfoque emocional y una ejecución creativa de alto impacto, Big Cola —la emblemática bebida carbonatada de AJEMEX— lanzó oficialmente su nueva campaña nacional “Siéntete así de BIG”, desarrollada en colaboración con la agencia Havas HOY.



La iniciativa busca invitar a las y los mexicanos a reconocer, en cada logro o proeza diaria, esa grandeza que los impulsa a avanzar, crecer y celebrar la vida desde lo más auténtico.



La campaña, concebida bajo un concepto que fusiona optimismo, identidad cultural y un entendimiento profundo de las motivaciones del consumidor, está inspirada en la capacidad que tienen las personas para transformar lo ordinario en extraordinario.



Desde pequeños momentos, como terminar un proyecto difícil, ayudar a alguien en un día complicado o superar un reto personal, hasta conquistas más visibles, “Siéntete así de BIG” propone una mirada fresca hacia la autoestima colectiva y el sentido de logro.



De acuerdo con AJEMEX, la campaña responde a una tendencia global que destaca el papel de las emociones en la construcción de marcas más humanas y cercanas.



Havas HOY, responsable de la conceptualización y dirección creativa, desarrolló una narrativa que retrata situaciones cotidianas donde la grandeza surge de lo inesperado.



Voces diversas dan vida a historias que conectan con distintos perfiles generacionales, desde jóvenes estudiantes hasta familias que encuentran en cada día un motivo para levantar el ánimo.



Con colores vibrantes, ritmo dinámico y una estética moderna, la campaña transmite un mensaje claro: sentirse grande no depende del tamaño del logro, sino del orgullo que se pone en alcanzarlo.



“Siéntete así de BIG” de AJEMEX adelanta que esta activación representa una fase clave, la cual busca fortalecer la conexión emocional de Big Cola con el público mexicano y reforzar su posicionamiento como una marca accesible, auténtica y cercana a la gente.

En tanto, con esta campaña, Big Cola reafirma su compromiso de acompañar a quienes celebran la vida desde lo más sencillo hasta lo más extraordinario, recordándoles que toda victoria merece sentirse en grande.