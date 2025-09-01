Lista de conciertos en CDMX para septiembre 2025: Oasis, Zoé, Kendrick Lamar y más

La Ciudad de México se prepara para un septiembre 2025 histórico en materia musical. Una agenda cargada de conciertos traerá de regreso a leyendas del rock, estrellas del pop contemporáneo y voces consagradas de la música latinoamericana.

Oasis Live ’25: el regreso más esperado

La banda británica Oasis vuelve a la capital con dos fechas en el Estadio GNP Seguros, el 12 y 13 de septiembre, como parte de su gira mundial “Live ’25”. La expectativa por ver a Liam y Noel Gallagher juntos ha convertido estas presentaciones en uno de los eventos más comentados del año.

Imagine Dragons en el Estadio GNP

Los estadounidenses de Imagine Dragons aterrizan en la CDMX con su LOOM World Tour. Ofrecerán conciertos los días 5 y 7 de septiembre, también en el Estadio GNP Seguros, donde desplegarán su característico espectáculo lleno de luces y éxitos radiales.

Una cartelera diversa y explosiva

La oferta musical va más allá de las superbandas. Durante el mes se presentarán artistas como Mon Laferte, Rels B, CA7RIEL, Junior H y Supergrass, con escenarios que incluyen el Palacio de los Deportes, el Teatro Metropólitan, el Teatro de los Insurgentes y el Foro Indie Rocks.

Conciertos gratuitos y especiales

El calendario también contempla presentaciones gratuitas, como la de Residente en el Zócalo capitalino, un evento que promete convocar a miles de asistentes en el corazón de la ciudad.

