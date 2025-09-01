VIDEO: La Chilindrina sufre una caída en el teatro ¿Cuál es su estado de salud?

La actriz María Antonieta de las Nieves, quien dio vida al entrañable personaje de La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, vuelve a ser noticia tras sufrir una caída en un teatro de la Ciudad de México, lo que generó preocupación por su estado de salud.

El incidente ocurrió en el Teatro de los Insurgentes

Según se observa en un video que se ha hecho viral en redes sociales, los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana en el Teatro de los Insurgentes, donde la actriz de 78 años de edad asistió para presenciar el musical Cabaret.

Mientras intentaba subir unas escaleras, tropezó con uno de los escalones y cayó. En el clip, de apenas unos segundos, se ve a La Chilindrina con su bolso de mano subiendo la escalinata, pero al fallar al colocar uno de sus pies, termina en el suelo. De inmediato, dos mujeres corrieron a auxiliarla para ayudarla a incorporarse.

No requirió hospitalización

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y no fue necesario trasladarla a un hospital. La propia actriz ha sido tema de conversación en semanas recientes por problemas de salud, ya que durante una gira en Perú se le vio con dificultades para caminar y hablar.

Hospitalizada por deshidratación y baja de sodio

A lo anterior se suma un reporte publicado la semana pasada por la revista TVNotas, en el que se asegura que fue hospitalizada de emergencia por una baja de sodio y problemas neurológicos, presuntamente por el exceso de trabajo.

Ante estos rumores, María Antonieta de las Nieves confirmó que sí fue hospitalizada, pero negó que la situación haya sido tan grave:

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, comentó en un video.

