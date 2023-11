The Marvels: ¿Cuántas escenas post créditos tienen y qué significan?

La película más reciente del universo cinematográfico más conocida llegó a los cines de México y, como es costumbre, muchos fans tienen una pregunta: ¿Hay escenas post créditos en The Marvels y porque son tan importantes?

La llegada de la nueva película del universo cinematográfico The Marvels quieren saber si hay escenas post créditos. se trata ya de una tradición de las producciones de Disney inspiradas en los Comics, por lo que esta vez tampoco decepciona, pero a diferencia de otras ocasiones lo que ocurre en The Marvels después de los créditos marcan un antes y un después en el MCU. Para aquellos que no la hayan visto, te recomendamos que te alejes lo más que puedas de las redes sociales y veas la película.

Carol Danver7Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan/Ms. Marvel viven una aventura llena de sorpresas que, aunque en gran parte no tiene muchos lazos con planes más grandes para el MCU, durante sus últimos segundos sí nos da una probada de lo que viene.

Es importante mencionar que The Marvels no cuenta con escenas post créditos en forma. Más bien, tiene una especie de epílogo presentado en el desenlace, antes de que las letras comiencen a correr por la pantalla. Además, otro fragmento de metraje aparece a mitad de los créditos finales.

Si bien en otras películas de Marvel hay más de una escena post creditos, en esta ocasión los guionistas prefirieron colocar una solo pero trascendental en la historia del MCU

En la escena insertada a la mitad de los créditos, vemos a Monica Rambeau en una unidad de cuidados médicos, despertando de una contusión. Al final de la película, ella se sacrificó para cerrar una incursión a una realidad alterna abierta por la villana Dar-Benn. Quedo del otro lado, abandonando a Carol y Kamala.

Así, se nos da a entender que lo que está sucediendo en la unidad médica es parte de esta otra realidad. Ahí, sorprende que la capitana Rambeau se encuentra con otra versión de su madre, Maria, interpretada de nuevo por Lashana Lynch, pero lo más sorprendente sucede cuando alguien entra al cuarto para informarle a Monica que fue encontrada flotando en el espacio. La persona que rescató a Rambeau y la llevó al hospital, según se nos comunica, recibe el nombre código de superheronína

El significado de los Post créditos en la película The Marvels es el momento adicional que prepara a los espectadores para el evento final: la guerra entre los multiversos y el inevitable choque entre los héroes de diferentes mundos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BENJAMÍN GIL, MÁNAGER MEXICANO, EN PLÁTICAS CON LOS PADRES DE SAN DIEGO Y CERCA DE HACER HISTORIA