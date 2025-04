MasterChef Celebrity 2025: Exigen salida de la chef Zahie Téllez tras humillar a Memo Ríos

El público de MasterChef Celebrity ha mostrado su indignación y, mediante redes sociales, exige la salida de la chef Zahie Téllez, luego de que humilló al comediante Memo Ríos por un platillo, convirtiéndose a la postre en el más reciente expulsado del reality show de TV Azteca.

Fue el domingo pasado que Memo Ríos, parte del equipo Cassettes, quedó fuera de la competencia luego de que, en el reto de eliminación, no siguió las indicaciones del chef Luis Chiu y, en cambio, terminó su platillo con la ayuda desde el balcón del actor Luis Fernando Peña, a diferencia de la comediante Anabel Ferreira, quien también corría el riesgo de ser expulsada.

La cocina más famosa de México sigue dando de qué hablar

Esto motivó que, durante la calificación, la chef Zahie Téllez utilizara el término “dignidad” para referirse al mal trabajo que hizo el comediante Memo Ríos.

“Anabel y Memo, ustedes dos tenían el reto de seguir los pasos del chef Luis, una copia del chef Luis, de nadie más, solo de él. Claramente, sus dos platos no lograron el resultado esperado, pero la gran diferencia es que uno de ustedes cocinó su plato absolutamente solo, a pesar de todos los obstáculos que tuvo. Eso se llama dignidad, señores. Por eso, quien abandona la cocina de MasterChef Celebrity eres tú, Memo. Por favor, Anabel, quítate tu mandil y con toda esa dignidad con la que hiciste tu plato, sube al balcón”, mencionó la chef Zahie Téllez.

Estas palabras rápidamente generaron eco en redes sociales, donde, mediante los hashtags #FueraZahie y #JusticiaParaMemo, el público criticó a la chef por su humillación hacia el comediante.

Los jueces se caracterizan por exigir lo mejor de los participantes

“Señora prepotente debe de pedir disculpas a Memo Ríos y a Plutarco, fuera del programa a la insípida de la @zahietellez”; “Total ausencia de calidad de persona. Ya dejen de volver famosa a gente como ella”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

Memo Ríos le responde a la chef Zahie Téllez

Por su parte, Memo Ríos respondió a las críticas de la chef Zahie Téllez y, aunque dice que no se toma las cosas personales, recalcó que sí tiene dignidad.

“Dignidad sí tengo, lo que no tengo es el oído y la vista. En esos momentos se nos salen palabras que no sentimos en realidad. Yo sé que Zahie no lo dijo con ninguna mala intención. Es un ser humano extraordinario”, comentó el comediante.

