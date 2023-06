Michelle Vieth defiende a Raquel Bigorra de ataques en LCDLF: “Mi comadre no es ningún mueble”

Ahora que Raquel Bigorra es una de las cuatro nominadas en ‘La Casa de los Famosos’ y podría salir el siguiente domingo si no logra los votos suficientes, platicamos con una de sus mejores amigas, la también actriz Michelle Vieth, para que nos diera su opinión sobre la participación de su comadre.

“Muchas personas la quieren afuera porque les significa un reto. Por eso creo que es importante que la apoyemos ahora y vean que no es una rival débil”.

“Ella entró feliz y al principio la sentí desencajada, pero siento que es cuestión de adaptarse al encierro. Te lo digo yo que ya me tocó participar en un reality así, cuando tenía 23 años y no tenía familia”, compartió la actriz.

No le sorprende que nominaran a Raquel

Sobre el comentario y burla que han hecho de que la consideran un mueble, nos dijo: “la verdad no me sorprende la nominación porque se la cantaron directa y le dijeron que se encargarían de ‘los muebles’. Para empezar, mi comadre no es ningún mueble y yo no estoy de acuerdo con la manera de expresarse así de ella”.

Pese a que hasta ahora las nominaciones en LCDLF han sido reñidas, Michelle cree que su comadre seguirá adelante: “Raquel trae su estrategia y poco a poco va a ir sacando las cartas que trae sobre la manga”

Su esposo Alejandro Gavira y su hija Rafaela están extrañándola mucho, sobre todo la niña porque es la primera vez que pasa tanto tiempo sin su mamá; sin embargo, Michelle confía en que siga en el juego.

Michelle también extraña a su amiga

Sobre su gran amistad, Michelle también nos compartió: “nosotras nos conocemos desde hace muchos años, pero desde que estuvimos en el programa ‘Tu Casa TV’ se convirtió en una hermandad, pues ella me enseñó mucho de la conducción”.

Asimismo, compartió que la extraña muchísimo: “les tengo que confesar que el primer día (de ‘LCDLF’) me dio síndrome de abstinencia por no hablar y tener contacto con ella. Así que tuve que prender la tele. Fue una sensación muy rara porque la quiero y me importa mucho”.

Ante su primera nominación, Raquel comentó en sus redes: “Estoy nominada, pero me siento bien porque sé que no fue por convivencia o que haya tenido algún detalle mala onda con alguien. Si esperaba la nominación porque nos la cantaron algunos personajes del Infierno, pero estoy tranquila y disfrutado mi estancia en la casa, ahora me quede o me vaya tengo mucho porque sonreír. Obvio tengo sentimientos encontrados porque sé que puede terminar el juego”.

