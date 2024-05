Netflix lanzó Nextworld parque temático virtual en Roblox. Te platicamos de que trata

¡Oye, tienes que ver esto! Netflix acaba de lanzar Nextworld, ¡un parque temático digital dentro de Roblox! ¿Qué significa eso? Bueno, imagina poder explorar áreas y juegos basados en tus películas y series favoritas de Netflix, como Stranger Things, Rebel Moon y One Piece.

¡Es una locura! Cada área del parque está vinculada a una versión beta de un juego de Roblox. Así que, si eres fanático de Netflix y te encanta jugar en Roblox, ¡este es el lugar donde debes estar!

Netflix lanza Nextword

Nextworld es un parque digital que permite a los jugadores explorar diferentes mundos basados en franquicias populares. Los jugadores pueden encontrar objetos y dispositivos de sus programas y películas favoritas para decorar su Fan Pod. Cada desafío dentro de Nextworld otorga dinero que se puede usar para obtener artículos más exclusivos, y los usuarios también pueden crear sus propios objetos de forma gratuita. El parque también ofrece eventos y contenido sobre los últimos lanzamientos. Nextworld ya está disponible y se espera una actualización el 17 de mayo con el evento Jurassic World: Chaos Theory.

¿De qué trata One Piece?

One Piece es un famoso manga y anime creado por Eiichiro Oda que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas mientras buscan el tesoro legendario conocido como "One Piece". La historia se desarrolla en un mundo ficticio lleno de islas, mares peligrosos y personajes diversos. Luffy, quien tiene el poder de la fruta del diablo que le convierte en un hombre de goma, sueña con convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar el tesoro en el Grand Line. A lo largo de su viaje, se encuentra con otros piratas, marines, revolucionarios y diversas criaturas, enfrentándose a desafíos emocionantes y desarrollando amistades duraderas. One Piece es conocido por su vasto mundo, personajes carismáticos y emocionantes batallas, y ha ganado una gran base de fanáticos en todo el mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO DEL BOSQUE ASEGURA QUE KARLA PANINI LE HIZO BRUJERÍA. AQUÍ TE CONTAMOS LOS DETALLES