Noam convierte su oscuridad en blues: lanza su primer sencillo con el cobijo de Noel Schajris

De las sombras emocionales al escenario. Así transita Noam, un músico que ha recorrido estilos como el soul, el tango y el rock, y que ahora regresa al blues con un proyecto tan personal como doloroso. Su próximo disco, Mejikaindofblu, producido por Noel Schajris de Sin Bandera, será presentado por primera vez en el escenario de El Cantoral, durante la edición Bohemia 88, este 29 de agosto.

“Soy cantante, hago canciones, ya llevo unos 15 años dedicándome a la música desde que empecé en forma. Mi primer show grande fue en el Vive Latino de 2011”, contó en entrevista exclusiva con CONTRA, donde abrió su corazón y habló sin filtro sobre las batallas que lo inspiraron a escribir su primer sencillo como solista: Qué difícil.

“Le escribí a mi alcoholismo”

Noam no se anda con rodeos. Dice las cosas como son. Para él, la música ha sido un canal para enfrentar su lado más oscuro. “Es una canción que le escribí a mi alcoholismo, a la relación que tuve con mis papás, y pues también es como a todas las relaciones humanas cumultuosas que he tenido”, confesó.

Noam estará en la Bohemia 88 junto a Noel Schajris / Redes Sociales|

La canción, que verá la luz en septiembre, es su forma de transmutar el dolor. “Quise hacer una canción a esa parte de mi oscuridad, para poder sublimar, transmutar ese dolor en algo más bonito, y pues terminó saliendo esa canción”.

Noam considera que la vulnerabilidad es fundamental para conectar con su audiencia. “Si eres una llave de paso, energía y emociones para que la gente reciba y se sane a través de ti, pues creo que es bien importante ser honesto y transparente con lo que estás sintiendo”.

¿Qué es el “Mejikaindofblu”?

El disco no solo es personal: también es cultural. Una mezcla de identidades. “Hay una parte muy mexicana, y eso tiene que ver con el Mejikaindofblu, es nuestro sentir de la tristeza, nuestro sentir bluesero. Es música que viene del alma, la sublimación del dolor y la tristeza, muy a lo mexicano”, explicó.

Noam empezó en el rock y ha tocado junto Alfonso André / IG: @elnoam_|

La inspiración viene de sus raíces en Baja California Sur: “Allá en las borracheras en casa de mi familia, empezaban con Creedence y terminaban con Los Cadetes de Linares. Entonces, pues viene cargado mucho de esa influencia y de ese intercambio cultural”.

Un disco apadrinado por grandes

El proyecto tomó forma gracias al acompañamiento de Noel Schajris, quien ayudó a encontrar el concepto que unifica el álbum. “Gracias a él fue que pudimos darle el clavo de encontrar el concepto para el disco, porque queríamos algo muy ecléctico, pero estábamos buscando un hilo conductor para pegar todo”.

El cantante ha compartido escenarios con grandes músico / IG: @elnoam_|

Además, en la Bohemia 88 estará acompañado de la cantautora Mónica Vélez y abrirá la cantante Steffi Loren, de Colombia. Noam promete que cantará no solo temas propios, sino canciones que lo marcaron, y aprovechará para empezar a “hacer ruido” con su sencillo Qué difícil.

“Estoy anunciando lo que viene, que es el lanzamiento del primer sencillo, ‘que difícil’, y el video también”, adelantó. Con una historia de vida intensa y un sonido que mezcla el blues con la melancolía mexicana, Noam está listo para abrir su corazón y su música al mundo. Y en ese proceso, quizá sanar un poco más.

