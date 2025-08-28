Taylor Swift y Travis Kelce: Así es la lujosa mansión donde viviría el futuro matrimonio

¿Nidito de amor? ¡Más bien un castillito! Taylor Swift y Travis Kelce, recién comprometidos, están en plena búsqueda de su nuevo hogar… pero nada modesto: se les ha visto explorando una mansión valuada en 18 millones de dólares ubicada en Hunting Valley, un exclusivo vecindario cerca del pintoresco pueblo de Chagrin Falls, Ohio.

Según fuentes cercanas a la pareja, la propiedad —construida en 2018 por el arquitecto Charles Fazio y el diseñador naval Ari Loar— tiene más de 2 mil metros cuadrados, seis recámaras, trece baños y más lujos que un hotel de cinco estrellas.

La pareja se comprometió esta semana generando miles de reacciones / Redes Sociales|

¿Qué contiene la mansión?

¿Las amenidades? Una mezcla entre retiro romántico y centro de alto rendimiento: estudio de grabación para Taylor, gimnasio, sauna, simulador de golf y cuarto de vapor para Kelce. Además, no podía faltar el entretenimiento: cine privado, cava de vinos, alberca, mesa de billar y cocina al aire libre para armar las fiestas.

La zona no es coincidencia. Chagrin Falls ofrece privacidad, paisajes que parecen sacados de una portada de álbum y, lo mejor para Taylor: hay propiedades ecuestres para que pueda volver a montar como en su infancia. Para Travis, también pinta bien: podría ser su retiro ideal si la próxima temporada es la última en la NFL.

Aunque la pareja no ha hecho comentarios oficiales sobre la mansión, el movimiento habla claro: quieren consolidar su vida juntos… con mucho estilo.

La mansión tendría un valor de 18 millones de dólares / Redes Sociales|

Comprometidos y virales

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce fue confirmado a través de una publicación conjunta en Instagram, en donde se les ve tomados de la mano en un jardín con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”.

La foto le dio la vuelta al mundo en minutos y provocó lo que siempre provocan estos dos: millones de ‘me gusta’, reacciones por todo internet y un frenesí entre fans y celebridades que ya esperan la boda del año.

La casa tiene todas la amenidades para vivir con lujos y confort / Redes Sociales|

La compra todavía no está pactada, pues siguen viendo opciones / Redes Sociales|

