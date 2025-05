Nueva beca para estudiantes: ¿Qué pasará con la Benito Juárez y Rita Cetina?

El diputado federal César Alejandro Domínguez propuso una reforma a la Ley General de Educación para que las becas y apoyos económicos del gobierno no se otorguen únicamente con base en la situación económica de los estudiantes, sino que también consideren el desempeño académico sobresaliente.

La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, plantea modificar los artículos 9 y 72 de la ley vigente. Actualmente, programas como las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina se enfocan en estudiantes en situación de pobreza o marginación.

Sin embargo, el legislador señaló que muchos jóvenes de clase media que destacan por su esfuerzo académico quedan excluidos de estos apoyos. “Es momento de reconocer el mérito, premiar el talento y fomentar la movilidad social a través del estudio”, sostuvo.

Las becas actuales no se estarán modificando o desapareciendo / Redes Sociales|

Más que asistencia: impulso al desarrollo

La propuesta parte de un enfoque integral de equidad educativa, donde el apoyo económico no sólo sea una medida de subsistencia, sino una herramienta para incentivar la excelencia. Domínguez subrayó que “la educación es un derecho, pero también debe ser una vía para alcanzar el desarrollo, no una barrera que reproduzca las desigualdades”.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los jóvenes que reciben una beca tienen mayores posibilidades de continuar sus estudios, acceder a la universidad y mejorar su calidad de vida. Por ello, la inclusión de estudiantes con alto rendimiento académico fortalecería el impacto positivo de estos programas.

Un sistema de becas más incluyente

Actualmente, la beca Benito Juárez beneficia a estudiantes de familias en situación de pobreza en los niveles básico, medio superior y superior, con un monto bimestral de mil 840 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar. Por su parte, la beca Rita Cetina, de reciente creación, está dirigida a alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada hijo en secundaria.

Se busca una nueva beca para estudiantes destacados / FREEPIK|

Ambos programas son fundamentales para reducir la deserción escolar y fomentar la permanencia en el sistema educativo por lo que no se tocarán o modificarán. No obstante, con la reforma propuesta, se buscaría un esquema más incluyente que también beneficie a jóvenes con un historial destacado, aunque no necesariamente provengan de contextos de pobreza extrema.

México, por una cultura del esfuerzo

El legislador enfatizó que su propuesta no busca restar apoyos a quienes más lo necesitan, sino ampliar el espectro de beneficiarios para reconocer también el esfuerzo y la dedicación. “México debe fomentar una cultura del mérito que impulse a los estudiantes a superarse, sin importar su origen social”, declaró.

La iniciativa será discutida en comisiones en las próximas semanas. Si es aprobada, podría significar un cambio estructural en la política de becas del país, en el que el mérito académico reciba un lugar central junto a la equidad social.

Los apoyos a los estudiantes ayudan para evitar la deserción escolar /Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOVEN AGREDIDO POR VENDER FRUTA PIDE JUSTICIA PACÍFICA TRAS ATAQUE Y QUEMA DE CASA DE AGRESORES