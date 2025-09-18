Pachyman trae su dub jamaiquino a México… hecho desde su sótano

El reggae no sólo vive en Jamaica. También habita en el sótano de un músico puertorriqueño que arma sus discos tocando él solo bajo, batería, guitarra, piano… y ahora también canta. Ese es Pachymán, quien aterrizó en México para presentar su más reciente disco 'Another Place'.

“Vengo a tocar unas presentaciones, voy a estar tocando en el Foro Indie Rocks, el viernes en Guadalajara, y el sábado en Hércules, en la cervecería en Querétaro”, nos cuenta con calma, pero con emoción por pisar tierras mexicanas.

El nuevo material suena a Caribe, pero con guiños modernos: “Es bien influenciado en esa época de los 70s y particularmente cómo suena, cómo está grabado, pero también cómo se escribían las canciones en esos momentos. Hay como que una mezcolanza de géneros… break beat en baterías, cosas medio post-punk y media jazz fusión”, describe.

Pachyman llega con su propuesta de dub pero con un estilo de los 70 / Especial

Desde Puerto Rico hasta la CDMX… en clave dub

Pachyman creció escuchando reggae. Y no cualquier reggae: “Un amigo me introdujo a King Tubby, Augustus Pablo y Scientist cuando era bien joven y me obsesioné… me encantaba que usaban las voces pero se iban y un montón de delays y efectos”.

Esa obsesión se volvió carrera: “Toqué en bandas de reggae como por diez años en Puerto Rico”, recuerda. Ahora su dub personal y artesanal ha llegado hasta México con una banda nueva: “Antes yo tocaba solo… ahora estamos haciendo un cuarteto”.

Su disco 'Another Place' vino a presentarlo en tierras aztecas / Especial

¿Dónde pondrías tu disco en una tienda?

“Yo creo que en la sección de reggae… aunque dedico otras cosas interesantes en el disco que no son particularmente reggae”, dice entre risas. Y sí, su estilo no cabe en una sola etiqueta, aunque el corazón de su música sigue latiendo a ritmo de bajo y batería caribeña.

Pachymán también sabe que en Estados Unidos el dub no es mainstream, pero hay un público fiel: “No es tan prominente como lo es en Europa y en países centroamericanos y suramericanos… pero dependiendo de la ciudad puede haber un montón de gente emocionada por irte a ver”.

Pachyman hace que los sonidos de Jamaica tomen una esencia retro / Especial

¿Qué sigue para Pachyman?

Tras sus fechas en México, el productor alista gira por Estados Unidos junto a Mind Design: “Vamos a tocar toda la ciudad en Estados Unidos y después voy a terminar el año en San Juan, Puerto Rico y Miami, Florida”.

Con una vibra relajada pero firme, Pachyman demuestra que el dub vive, se reinventa y conquista nuevos territorios desde un sótano puertorriqueño hasta los escenarios de América Latina.