Pelea en el Zócalo antes del Grito de Independencia: ambulantes vs trabajadores del gobierno

Horas antes del Grito de Independencia y del concierto previsto para celebrar el 15 de septiembre, el Zócalo capitalino fue escenario de una pelea entre comerciantes y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, quienes terminaron golpeados y corridos por hombres y mujeres.

Los trabajadores se opusieron a quitarse de la explanada del Zócalo/X: @Gposiadeoficial

De acuerdo con testigos, pasadas las 13:00 horas de este lunes 15 de septiembre, empleados del gobierno capitalino con chalecos y gorras guinda, identificados como responsables de Vía Pública, llegaron a la plancha del Zócalo con la intención de retirar a vendedores ambulantes que desde temprano vendían productos a los visitantes del lugar.

Los ‘toreros’ respondieron con golpes

Sin embargo, la situación se salió de control. Ante la intención de retirarlos, los vendedores ambulantes —muchos de ellos conocidos como ‘toreros’, porque se instalan sin permiso— comenzaron a golpear a los trabajadores del gobierno capitalino, quienes fueron superados en número y obligados a marcharse.

Varios trabajadores del gobierno capitalino fueron pateados en el suelo/X: @Gposiadeoficial

Llegó la policía; el concierto y el Grito siguen en pie

Ante la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para tomar control del acceso al Zócalo capitalino, que esta noche será escenario del concierto patriótico con artistas como La Arrolladora Banda El Limón, a partir de las 20:00 horas.

A las 23:00 horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saldrá al balcón de Palacio Nacional para dar el Grito de Independencia, un acto histórico, pues será el primero en más de 200 años encabezado por una mandataria.

Hasta ahora no hay reporte oficial de detenidos o lesionados/X: @Gposiadeoficial

Eventos seguirán conforme a lo planeado

Pese al conato de bronca, la situación fue controlada y tanto la verbena popular como los demás eventos programados en la Plaza de la Constitución y sus alrededores se llevarán a cabo conforme a lo planeado para celebrar la Independencia de México.