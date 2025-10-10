Sin anomalías, Gobierno de Patricia Lobeira Rodríguez en 2024.- Orfis

Luego de llevarse a cabo la revisión de la Cuenta Pública 2024, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) dio a conocer los resultados correspondientes al ejercicio financiero aplicado a los 212 municipios del Estado de Veracruz, proceso tras el cual, el Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez fue eximido de anomalías.

En el documento presentado por el Orfis se destacó que fueron 38 municipios los que no presentaron observaciones por daño patrimonial alguno, lo que consolida a sus administraciones como referente de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Los informes de dicha instancia constituyen uno de los instrumentos más relevantes para garantizar la rendición de cuentas y el uso correcto del erario, al ser resultado de auditorías y revisiones técnicas que dan certeza tanto a la ciudadanía como a las instituciones.

En este sentido, el hecho de que la administración de Patricia Lobeira Rodríguez no presente observaciones negativas envía un mensaje de confianza y credibilidad hacia los veracruzanos, quienes pueden constatar que sus impuestos son administrados de manera adecuada y en estricto apego a la normatividad.

Al respecto, la alcaldesa porteña acotó que el resultado es producto de un trabajo conjunto y coordinado entre las distintas áreas del gobierno municipal, bajo una política de disciplina financiera y compromiso ético.

“La confianza ciudadana es uno de los mayores activos de cualquier administración pública, y desde el primer día de gobierno nos propusimos garantizar que cada peso de los veracruzanos se destinara a proyectos, obras y programas que realmente impacten en la calidad de vida de la población”, subrayó la presidenta municipal.

Asimismo, la importancia de este resultado radica en que la rendición de cuentas no solo es un mandato legal, sino también un factor esencial para fortalecer la democracia y la relación entre gobiernos y sociedad.

Por otro lado, el informe del Orfis en el contexto del Ayuntamiento de Veracruz, también representa un reconocimiento implícito a las prácticas de gestión implementadas durante la administración de Patricia Lobeira Rodríguez, en donde la planeación financiera, la transparencia administrativa y el cumplimiento de normativas han sido prioridades constantes.

Con ello, el gobierno municipal no solo cumple con sus obligaciones legales, sino que también fortalece su legitimidad frente a la sociedad, al demostrar que es posible ejercer un gobierno responsable, moderno y alineado con los principios de la buena gobernanza.

La gobernante concluyó con que la ausencia de observaciones en la Cuenta Pública 2024 representa un incentivo para continuar trabajando con disciplina y compromiso.