Sofía Castro: “Sus críticas me generaron traumas e inseguridades”

Hace tres días Sofía Castro decidió subir a sus redes sociales un par de fotos de donde aparece en bikini, pero eso le valió un sinfín de críticas hacía su cuerpo.

Pero cansada de los ataques, la actriz decidió defenderse ya que dice que desde que tenía 15 años siempre la han molestado por su apariencia física.

“Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años y !ya me canse! ¿Por qué?, porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie. Que si baje de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda… ¿No se cansan?”, reclamó.

Sofía Castro pide respetar su cuerpo

La hija de Ángelica Rivera dejó en claro que no por ser un figura pública tendría que aguantar los ataques a su persona, pues en el pasado le causaron traumas.

“Por que todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica traumas e inseguridades que no tenía porqué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era un adolescente. Gracias a Dios hoy entiendo que la gente que comenta del cuerpo ajeno es gente sin quehacer y sin nada de amor propio”, aclaró.

Sofía Castro admite que bajó de peso

En la publicación de sus fotos en traje de baño le empezaron a decir que se había hecho una cirugía plástica, a lo que la Sofía confesó que no tiene ninguna operación, pero que sí bajó de peso gracias al ejercicio.

“Sí bajé 13 kilos del 2020 para acá. ¿Cómo? Con ejercicio, dieta y mucha disciplina. De cambiar mi relación con la comida… Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos con las suposiciones y comentarios del otro. ¿Me enoja? ¡Sí! Porque no puede ser que sigamos criticando al de a lado, porque sus comentarios no saben cómo pueden dañar al otro”, aseveró.

