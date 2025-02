¿Van a cerrar o no la Línea 3 del Metro este 2025? Esto explicó Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aclaró los rumores sobre el cierre de la Línea 3 del Metro que corre desde Indios Verdes hasta Universidad.

En conferencia de prensa, la mandataria expuso que este año comenzarán con los estudios técnicos para la rehabilitación y así tener un mejor servicio para los usuarios.

La Línea 3 del Metro no será cerrada este 2025 / FB: @MetroCDMX|

Descartan cierre de la Línea 3 del Metro

La morenista aclaró que las labores que se realizarán serán por la noche para no afectar el traslados de los pasajeros y con respecto al cierre de la Línea 3 está descartado.

“Yo he escuchado por ahí algunas informaciones de que cuando ya vamos a cerrar las estaciones, no. En todo 2025 no vamos a cerrar estaciones de la Línea 3. Y quiero que quede bien claro porque ya se está mal informando, ahorita están los estudios técnicos y los trabajos que se inician van a ser por la noche, para evitar que haya alguna situación de que en este año tengamos que hacer todo el operativo que significa cerrar una estación y movilizarla de otra manera”, aseveró.

La Jefa de Gobierno dijo que para marzo se reabren otras estaciones de la Línea 1 / FB: @ClaraBrugadaM|

Por otra parte, Clara Brugada supervisó los trabajos de la Línea 1 para la apertura de otras cuatro estaciones que se modernizaron y que son: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec.

“Yo calculo que máximo en el mes de marzo estaremos entregando el Metro hasta Chapultepec, se abrirán las líneas máximo en el mes de marzo. Esto significa que el próximo mes a finales estaremos ya teniendo Metro hasta Chapultepec y posteriormente, unos meses después como habíamos dicho, vamos a entregarlo hasta Tacubaya”, indicó.

Este año quedará lista toda la Línea 1 / FB: @ClaraBrugadaM|

