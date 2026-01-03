VIDEO: ¿Venevisión mandó una señal para detención de Maduro? Celebró Año Nuevo con la canción ‘YMCA’

Hace unos días, durante la celebración del Año Nuevo, la televisora no oficial Venevisión cerró su transmisión con la canción “YMCA” de The Village People, algo que en su momento fue tomado como una burla por muchos. Sin embargo, hoy ese gesto cobra un significado distinto e incluso parece una premonición de lo que terminó ocurriendo: el tema se ha convertido en el himno del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la madrugada de este sábado ordenó la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Venevisión recibió el Año Nuevo con la canción YMCA/IG: @venevision

El video de Venevisión que desató la polémica

En redes sociales se volvió viral, desde el pasado 1 de enero, el clip de la transmisión de Venevisión en el que conductores, invitados y artistas celebran la llegada del 2026 bailando y cantando “YMCA”. El hecho resultó extraño para muchos, generó críticas y fue interpretado incluso como una burla política.

Algunos de los mensajes con mayor alcance en redes sociales fueron:

“Algo ocurrió en la fiesta de fin de año de @venevision, celebraron con el tema ‘YMCA’ de The Village People, el himno de campaña de Donald Trump. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Despedirán al DJ?”

Algunos lo tomaron como una burla y una rebeldía a Estados Unidos/IG: @venevision

Y otro más señalaba:

“En un acto de desafío provocador, el Canal 4, Venevisión, cerró el año 2025 bailando al ritmo de ‘Y.M.C.A.’ (al ritmo del capitalismo que tanto detestan), la canción icónica que marca el fin de los discursos y rallies del presidente Donald Trump, mofándose abiertamente de él con imitaciones de sus pasos característicos. Claramente creen burlarse de EE. UU., usando esto como propaganda para mostrar ‘resistencia’ ante tensiones como sanciones, bloqueos navales, deportaciones y presiones petroleras del régimen de Maduro”.

¿Mensaje oculto o señal al gobierno de Estados Unidos?

Dos días después, el significado de “YMCA” en la transmisión de Año Nuevo de Venevisión tomó otro rumbo. Algunos usuarios comenzaron a especular que se trató de un mensaje clave, un guiño o incluso una señal dirigida al gobierno de Estados Unidos para que interviniera en Venezuela y se concretara la detención de Nicolás Maduro.

Ahora, esa referencia de la televisora es tomada por muchos como una señala a Estados Unidos/IG: @venevision

“Con razón Venevisión cuando reventó el año en su fiesta colocaron ‘YMCA’, ellos sabían cositas”, escribió un usuario.

Otro comentó:

“¿Se acuerdan del video del fin de año en Venevisión? ¿YMCA?”

Las publicaciones abrieron el debate sobre si la decisión de recibir el 2026 con una canción tan identificada con Donald Trump fue, más que una burla, un grito de auxilio simbólico ante el régimen autoritario que enfrenta Venezuela.

¿Por qué “YMCA” es la canción de Donald Trump?

La relación entre Donald Trump y la canción “YMCA” se debe a que el mandatario la adoptó como el himno no oficial de sus mítines políticos y eventos públicos, acompañándola frecuentemente con un baile característico.

Trump suele bailar cada que escucha la canción de YMCA/AFP-GrosbyGroup

Desde su campaña de 2020, Trump comenzó a cerrar sus actos con este tema para proyectar una imagen de vitalidad, optimismo y cercanía tras su recuperación del Covid-19. El llamado “baile de Trump”, moviendo los puños cerrados de forma rítmica, se convirtió rápidamente en un símbolo visual de sus campañas.

Incluso, en diciembre pasado, Trump volvió a ser noticia global al realizar este baile durante el sorteo del Mundial 2026, reforzando la asociación entre su figura y la canción de The Village People.