VIDEO: Wendy Guevara es hospitalizada de emergencia ¿Cuál es su estado de salud?

La influencer Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', preocupó a sus seguidores tras anunciar que fue hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor estomacal. A través de sus historias de Instagram, la famosa compartió que fue diagnosticada con una gastroenteritis, por lo que permanece bajo observación médica.

Desde la cama del hospital, la creadora de contendido explicó que comenzó a sentirse mal con síntomas como escalofríos y fuertes dolores en el estómago. “Me tocó a mí, estoy en el hospital, no se burlen de sus amigos, les puede pasar lo mismo. Me van a poner suero para la infección, estoy bien, pero me duele la panza, tengo escalofríos”, relató a sus más de 7 millones de seguidores.

Wendy Guevara se empezó a sentir mal desde su casa / Redes Sociales|

Wendy no pierde el humor, aunque acepta el “karma”

Fiel a su estilo, Wendy no dejó de bromear con sus fans y atribuyó su malestar a una especie de “karma”. Recordó entre risas que, en días pasados, se burló de sus amigos Nicola Porcella y Poncho de Nigris cuando también enfrentaron problemas estomacales similares.

“Oigan, pues por estar de llevada con Nicola, que le dio infección en la panza y luego con Poncho la semana siguiente que le dio infección en la panza, pues ahora me tocó a mí. Miren, aquí estoy en el hospital y no se anden burlando de sus amigos porque luego les puede pasar lo mismo”, confesó con humor.

Tras los fuertes malestares, fue que tuvo que ser internada / Redes Sociales|@jloestaenlacasa

Tiene compromisos pendientes en la CDMX

Aunque reconoció que se siente cansada, Wendy aseguró estar estable y a la espera de terminar su tratamiento para poder viajar a la Ciudad de México. “Me dio una gastroenteritis, espero estar bien al ratito para ir a la Ciudad de México, tengo compromisos de la televisión. Ahorita voy a esperar a que se me pase el suero y luego me van a poner otro con más medicamentos de otro y ya. Gracias a Dios todo bien”, concluyó.

Hasta el momento, se desconoce si tendrá que cancelar alguno de sus compromisos, aunque sus fans esperan que se recupere por completo en las próximas horas.

