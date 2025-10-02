VOLT es energía y actitud “gamer” para jugar sin límites

VOLT, la bebida energizante de AJEMEX, ha consolidado un espacio privilegiado en la preferencia de los jugadores más intensos, acompañando maratones de juego, competencias en línea y sesiones de streaming.

Dicha premisa, resulta oportuna ante un contexto en donde los videojuegos se han convertido en parte fundamental del día a día de niños, jóvenes e incluso adultos, quienes han dado relevancia a la industria como fenómeno cultural, económico y social de alcance global.

En ese sentido, la propuesta de VOLT se distingue por su combinación de ingredientes intensos y sabores diversos, diseñados para ofrecer energía inmediata y mejorar el estado de alerta.

Sus ingredientes, sabores y características convierten a la bebida de AJEMEX en una opción que responde a las necesidades de concentración y resistencia propias del ecosistema “gamer”.

Por esa razón, las bebidas energizantes ocupan un lugar destacado al favorecer la continuidad en partidas largas o clasificatorias nocturnas. y en este sentido, VOLT ha logrado posicionarse como un recurso funcional y accesible para mantener el rendimiento en escenarios de alta exigencia.

La industria de los videojuegos en México refuerza este panorama; toda vez que, se estima que en 2024 su valor de mercado superó los 2 mil millones de dólares, consolidando al país como uno de los líderes en Latinoamérica en número de jugadores y horas de consumo digital.

Dicho crecimiento constituye una oportunidad para marcas como VOLT, que han sabido generar narrativas y productos alineados con las expectativas de una comunidad en expansión.

Asimismo, AJEMEX ha potenciado el reconocimiento de VOLT mediante asociaciones con referentes internacionales de alto rendimiento, como su patrocinio regional al Real Madrid, club símbolo de disciplina y competitividad.

Ese tipo de colaboraciones refuerza el relato de la marca en torno a la superación de límites, una idea que resulta familiar tanto en el terreno deportivo como en el universo “gamer”.

De modo que, en el marco del Día Mundial del Videojuego, VOLT se presenta no solo como un energizante, sino como un símbolo de conexión cultural con la comunidad “gamer”, toda vez que, sus cualidades, su posicionamiento en el mercado mexicano y su narrativa de alto rendimiento la convierten en una aliada estratégica para quienes viven el videojuego como una experiencia intensa y apasionante.