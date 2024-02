Xóchitl Gálvez se defiende de críticas por no saber hablar inglés

La candidata presidencial en México, Xóchitl Gálvez salió a defenderse luego de las críticas que recibió por su pronunciación en inglés en un evento de hace unos días, preguntando a diferentes personas en Estados Unidos cómo se pronunciaba la frase “You have to walk the talk”, que en ella se escuchó como “yujab tu wok da tok".

En un video que publicó en sus redes sociales, la candidata de la alianza entre el PAN, PRI y PRD comienza diciendo “¿No te gusta? vamos a aprender como se dice", para luego apreciarse a varias personas pronunciar la frase “You have to walk the talk”, al tiempo que explican que su significado puede ser "tienes que hacer lo que dices que vas a hacer" o "tienes que cumplir lo que prometes".

El video concluye con Xóchitl Gálvez y varios miembros de su equipo gritando “You have to walk the talk”, algo que lejos de ayudarle a disminuir las críticas en su contra, provocaron que aún más gente se burlará por su poco dominio del idioma inglés.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez en inglés?

Fue hace unos días que Xóchitl Gálvez fue invitada a un evento en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, en Washington D. C., y mientras daba un discurso en referencia a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio en nuestro país, la candidata dijo “Presidente Biden, you have to walk the talk”, pronunciación que no precisamente fue la más clara, pues incluso una mujer que estaba cerca de ella se sorprendió al escucharla, mientras que en redes sociales internautas interpretaron su frase como “yujab tu wok da tok".

