Adrián Marcelo minimiza carrera de 'Checo' Pérez y toda la F1

El conductor e influencer mexicano, Adrián Marcelo, volvió a generar controversia en redes sociales tras emitir fuertes declaraciones sobre Sergio ‘Checo’ Pérez, uno de los pilotos más destacados en la historia del automovilismo mexicano.

Durante la más reciente emisión de su podcast junto a ‘La Mole’, Marcelo expresó abiertamente su falta de admiración por el piloto tapatío, contrastando con el sentir de millones de mexicanos que consideran a 'Checo' un referente del deporte nacional.

Checo Pérez, expiloto de Red Bull | AP

"Va a sonar muy polémico lo que voy a decir, pero a mí, Checo Pérez no me produce ningún tipo de admiración. .. La F1 es un grupito de cabr…, cuesta un put… estar ahí", declaró Adrián Marcelo.

El influencer no se limitó a criticar al piloto mexicano, sino que extendió sus comentarios hacia la Fórmula 1 en general, poniendo en tela de juicio el nivel de competencia y exclusividad del automovilismo de élite.

"No necesitas mucho para hacerlo. No le quito mérito, pero no son los mejores del mundo porque no pueden estar los mejores del mundo", señaló.