Atlas: Canelo Álvarez desea que los Rojinegros se conviertan en bicampeones

Saúl 'Canelo' Álvarez lo tiene claro, su equipo favorito para conquistar el título del Torneo Clausura 2022 en la Liga MX es el Atlas, el cual enfrentará al Pachuca en la Gran Final del futbol mexicano.

El pugilista tapatío en diversas ocasiones ha dejado ver su afición por el conjunto Rojinegro, y esta no fue la excepción, asegurando que le gustaría ver a los 'Zorros' conseguir el bicampeonato.

De igual manera, durante la conferencia de prensa que les otorgó a los medios de comunicación tras inaugurar su torneo 'No Golf, No Life', mencionó que le gustaría acudir al Estadio Jalisco para presenciar el encuentro de Ida.

"Si me invita Eddy (a la Final de Ida), ¿por qué no?, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas", comentó.

ATLAS INVITÓ AL CANELO

De acuerdo con información del 'Francotirador', colaborador de RÉCORD, el equipo del Atlas ya invitó al Canelo para que asista al Estadio Jalisco y pueda presenciar el compromiso ante Pachuca.

Sin embargo, los Rojinegros están a la espera de la confirmación por parte del Campeón mundial indiscutido de las 168 libras.

Atlas recibirá a los Tuzos en la Ida el jueves 26 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco.

Posteriormente, la Vuelta se jugará el domingo 29 de mayo a las 20:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.

