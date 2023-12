‘Bien votada’: Mecha sobre su triunfo ante Yoiker que provocó abucheos en Red Bull Batalla 2023

Por segunda Internacional consecutiva, Mecha fue víctima de abucheos por parte del público tras su triunfo ante Yoiker en Cuartos de Final. El MC argentino ya había vivido algo así el año pasado en México cuando derrotó a Skiper.

Una de las polémicas de Red Bull Batalla 2023 se dio cuando Mecha avanzó a Semifinales venciendo a Yoiker, lo cual fue recibido por el público en Bogotá con abucheos y silbidos, al considerar que el triunfo se lo merecía el mexicano. El mismo Mecha lucía desconcertado con la situación y le hizo el gesto al público de que él no había votado.

En rueda de prensa, el argentino habló de esta situación y aunque reconoció haber escuchado los abucheos, se dijo feliz con su rendimiento:

“Siento como que me viene persiguiendo ese fantasminta del tongo (ganar una batalla injustamente). En el momento yo pensé réplica o sentía que me la podían dar a mí. Fueron cuatro votos a mí y uno a Yoiker y me parecen súper entendibles los votos”, dijo Mecha.

Otro que se pronunció al respecto fue Chuty, quien entró al quite para defender a Mecha de la polémica en los votos:

“Tenemos que entender que estamos en una Internacional y que todos son muy buenos. Una paliza la vota cualquiera, pero los mínimos detalles es lo que puede hacer que alguien se la lleve o que no. Yo creo que por mínimos detalles me la he llevado con él (Mecha), y él se ha llevado otra batalla por mínimos detalles", sentenció el campeón internacional.

Ambos freestylers consiguieron su boleto para la Final Internacional de 2024 en España y podrían volver a verse las caras en el escenario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BELLAKATH EXPLOTA EN REDES CONTRA LAS NUEVAS GENERACIONES DE REGGAETONEROS