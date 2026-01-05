Blur y su afición al futbol: desde Damon con Chelsea y Coxon con Derby County

Inglaterra no solo es cuna del futbol, sino de grandes músicos a lo largo de su historia. Uno de los movimientos más representativos de la música británica fue "Madchester", cuando la ciudad al noroeste de Inglaterra tuvo una revolución social y cultural, principalmente con el auge de bandas como The Smiths, The Stone Roses, Oasis, entre otros.

Sin embargo, alejado de la clase obrera de Mánchester, Londres también tuvo a sus grandes exponentes, siendo Blur uno de los más grandes estandartes del movimiento del britpop en los noventa. La banda liderada por Damon Albarn dejó grandes éxitos en el camino, como lo fueron "Girls and Boys", "Song 2", "Tender", "Coffee and TV", entre muchos otros.

Damon | @PeachyKneeSocks

Sin embargo, la banda londinense no solo era una maquinaria de hits e himnos, sino que también la mayoría de sus integrantes son fervientes aficionados al futbol. Además de ser una de las agrupaciones que experimentaron y evolucionaron de mejor manera al final del Siglo XX, Blur también se caracterizó por lo humano que llegaron a ser sus miembros, como Damon, quien mostró uno de sus lados más vulnerables en el disco "13".

¿De qué equipos son aficionados los miembros de Blur?

El también líder de Gorillaz siempre se ha caracterizado por su pasión y orgullo hacia uno de los clubes predilectos de Londres, el Chelsea. El frontman y principal compositor de la banda ha mostrado en diversas ocasiones su jersey Blue con el dorsal 25 en la espalda, en honor al ídolo Gianfranco Zola; además de que se le ha visto en diversas ocasiones en Stamford Bridge.

Graham Coxon, guitarrista y compositor de la banda, también ha mostrado su pasión por el balompié, aunque de menor medida que Albarn. Grahan nació en Alemania del Occidental pero su mudo a Spondon, en Derby, lo que hizo que su amor por el equipo local, Derby County, creciera.

Graham Coxon | @ur_s0_gr8

Alex James, bajista de la banda, fue parte importante del sonido tan estilizado y tan britpop en los primeros discos, aunque también es un fan declarado del Fulham. Al igual que Albarn, James creció en Londres, pero decidió alentar a otro equipo, como los Cottagers. Mientras que Dave Rowntree, baterista de la banda, no es un ferviente aficionado al balompié.

Blur y el mundo del futbol

No es secreto que una de las más grandes rivalidades de la música fue entre Blur y Oasis, pero no solo quedó en los escenarios. La narrativa cultural de Inglaterra vio a dos de sus más grandes exponentes en una cancha de futbol: Damon Albarn y Liam Gallagher, ¿el resultado? Victoria de los londinenses sobre los de Mánchester de 2-1.

La guerra | @Lligo_Rock