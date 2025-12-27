¿Enamorados? Christian Pulisic es vinculado sentimentalmente con Sydney Sweeney

El mundo del espectáculo y el futbol coinciden una vez más en los titulares internacionales. Christian Pulisic, figura estelar del AC Milan y referente de la selección de Estados Unidos, se encuentra en el centro de las miradas debido a un presunto vínculo con Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney | AP

¿De dónde salió el rumor de la relación de Pulisic y Sweeney?

La noticia cobró fuerza tras una publicación en DNA da Bomber, la cual fue replicada por la prestigiosa Gazzetta dello Sport. Este hecho desató un eco mediático masivo en territorio italiano, donde el atacante brilla cada semana dentro de las canchas de la Serie A.

La actriz de la serie "Euphoria" puso fin recientemente a su relación de varios años con Jonathan Davino. Desde aquel momento, la prensa del corazón sigue de cerca cada uno de sus movimientos en busca de una nueva pareja que ocupe el corazón de la intérprete.

Hace poco tiempo, la actriz fue vista en una actitud de complicidad con Tom Brady. Aquel encuentro ocurrió durante una boda celebrada en la ciudad de Venecia. Sin embargo, ese rumor nunca derivó en una confirmación oficial por parte de los involucrados.

Ahora, el nombre del "Capitán América" surge como el nuevo interés de la celebridad estadounidense. Pese a la fuerza del rumor, todavía hay una ausencia total de pruebas audiovisuales o fotografías que ratifiquen de forma definitiva este supuesto noviazgo entre ambos.

En acción | AP

La actualidad de Pulisic

Por su parte, el habilidoso delantero mantiene un perfil alto en lo deportivo bajo las órdenes de los rossoneros. A sus 27 años, el actual compañero de Santiago Giménez atraviesa un momento clave en su carrera profesional dentro del futbol europeo.

En el pasado, el atacante fue relacionado también con la golfista Alexa Melton. No obstante, su vida privada suele permanecer bajo una estricta reserva. Hasta este instante, ninguna de las dos figuras emitió declaraciones para desmentir o validar la información que circula.

El rumor crece de forma imparable en los medios de comunicación del Viejo Continente. Sin una postura oficial de los protagonistas, la unión de Hollywood con el balompié se mantiene como la gran incógnita mediática para cerrar este año con mucha especulación.

Festejo | AP



