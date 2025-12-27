Chelsea vs Aston Villa EN VIVO Premier League Jornada 18

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Axel Fernández
27 de Diciembre de 2025

 

Chelsea recibe al Aston Villa este sábado en Stamford Bridge en un partido que puede definir las aspiraciones de ambos en la Premier League 2025–26. El encuentro, correspondiente a la Jornada 18, enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes muy distintas en la temporada.

Aston Villa llega con una racha espectacular

Aston Villa aterriza en la capital inglesa con una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas siete en la liga, situándose tercero en la tabla y metido de lleno en la lucha por el título.

Bajo la dirección de Unai Emery, Villa ha mostrado un nivel ofensivo y competitivo que le ha permitido acortar distancias con los líderes, pese a algunas ausencias por lesión en su plantilla

Chelsea necesita recuperar sensaciones

Por el contrario, Chelsea llega a este compromiso tras una temporada irregular, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos de liga y buscando recuperar la confianza frente a un rival complicado.

El equipo dirigido por Enzo Maresca ha tenido que lidiar con altibajos y algunas ausencias importantes, además de una sanción que dejará a su entrenador fuera del banquillo en Stamford Bridge.

