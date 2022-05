Equipos de la Liga MX festejaron día de Star Wars en redes sociales

Star Wars se ha convertido en un elemento importante de la cultura pop, al grado de tener su propio día internacional, el cual es celebrado el 4 de mayo por el juego de palabras en inglés "May the fourth be with you" que hace referencia a la mítica frase dicha por los personajes "Que la fuerza te acompañe".

Ante esta situación, los equipos de la Liga MX festejaron el día realizando publicaciones con temática de la saga, siendo América, Tigres y Necaxa tres de los equipos más creativos en sus publicaciones.

En el caso de las Águilas, los de Coapa pusieron una fotografía de un 11 inicial de Stormtroopers visitiendo la tercera equipación del equipo junto a C-3PO, quien es el guardameta. "La fuerza es muy intensa en este equipo. En la oscuridad brilla más", escribieron los azulcremas.

En la oscuridad brilla más fuerte#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/tDmMDhCHal — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2022

Tigres no se quedó atrás y colocó una fotografía de Gignac con el jersey de los felinos y con la indumentaria que utiliza Obi-Wan Kenobi, personaje que tendrá su propia serie. "En esta Liguilla, y de aquí hasta el objetivo "May the fourth be with you", escribieron.

En esta Liguilla, y de aquí hasta el objetivo… #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/5z5gUXUI4L — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) May 4, 2022

Los Rayos fueron otro de los equipos con mayor creatividad, pues celebraron el día de Star Wars colocando un póster similar al de las películas. En cada personaje colcaron un rostro de algún jugador tanto del primer equipo como el del club femenil. "Que la fuerza del rayo te acompañe en la Liguilla", se lee en la imagen.

El actual Campeón del futbol mexicano también se unió al festejo, colocando una imagen casi igual a la de Necaxa. Los de Atlas pusieron en dicha publicación a tres referentes del equipo, Camilo Vargas, Julio Furch y Julián Quiñoñes. "Juntos dominaremos la galaxia", tuitearon.

Los Tuzos fueron otro equipo que publicó algo relacionado al tema, pues ellos pusieron una imagen de Grogu (Baby Yoda) aunque en lugar de tener el rostro como lo conocemos, pusieron el animal que los representa.

