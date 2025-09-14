Esposa de Jaime Lozano compartió meme sobre la vida en Pachuca y luego se retracta

Pachuca no levanta con Jaime Lozano y en la casa del entrenador se ha desatado un "infierno". Mientras el director técnico sufrióuna dura derrota este fin de semana ante Cruz Azul, su esposa Catalina Serna se volvió objetonde críticas por sus publicaciones en redes socialesociales.

Todo comenzó porque la pareja del estratega compartió en sus redes sociales un meme que hace burla a la ciudad de Pachuca. Esta situación no fue del agrado de muchos usuarios, que comenzaron a atacarlae incluso difundieron la versión de que ella vivía en Polanco, en Ciudad de México, separada de su marido.

Pachuca cayó ante Cruz Azul este fin de semana | IMAGO 7

El meme que compartió la esposa de Lozano

En una historia en su cuenta de Instagram, Caty Serna compartió una publicación de la cuenta "whitexican" que se mofa de la capital hidalguense. "Wey, quién en su sano juicio decidiría vivir en Pachuca? Todavía si te manda de trabajo y así, pues ni pedo... Pero DECIDIR vivir en Pachuca? Me mu3ro", dice el meme.

La esposa del Jimmy compartió la imagen y la compartió con una pregunta. "¿Cuántas veces creen que me han mandado este meme?", escribió con un par de emojis de risa.

Así fue el meme que compartió Serna | CAPTURA

Caty Serna se retracta

Sin embargo, la esposa de Lozano tuvo que dar marcha atrás ante la respuesta de los seguidores. En dos historias nuevas, Serna aclaró que nunca criticcriticó la ciudad en que actualmente vive y aseguró que ella no reside en Polanco, como circuló en redes.

Enfatizó que solo fue un comentario que buscaba ser gracioso porque el meme se lo han compartido en 40 ocasiones. Además criticó que nadie compartió lo ocurrido de forma completa, pues omitieron que ella desde un principio aclaró que era broma y que sí le gustaba Pachuca. "Hay gente que solo quiere dañar", finalizó.

Así se retractó Caty Serna | CAPTURA