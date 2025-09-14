Influencer mexicano pierde cerca de 2 millones de pesos por apostarle a Canelo Álvarez

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas no solo sacudió al mundo del boxeo, también a las apuestas. El influencer mexicano Paulo Chavira se volvió viral luego de revelar que había apostado 100,000 dólares —casi dos millones de pesos— a favor del triunfo del púgil tapatío, una jugada que terminó en una pérdida millonaria tras la derrota del campeón.

AP

Influencer pierde cerca de dos millones de pesos

En redes sociales circula el video de Chavira en un casino de Las Vegas, mostrando fajos de billetes antes de realizar lo que calificó como “la apuesta más grande” de su vida. Confiado en la victoria de Álvarez, compartió el proceso de ingreso del dinero y exhibió el ticket que confirmaba su jugada. Incluso, antes de la pelea le pidió al “Canelo” un último favor: “Gana güero, por favor”.

Las casas de apuestas tenían como favorito a Álvarez, cuya victoria pagaba entre 1.60 y 1.71. En contraste, Crawford ofrecía cuotas más altas, entre 2.35 y 2.60. Finalmente, el estadounidense dio la sorpresa, se impuso por decisión unánime y dejó al mexicano sin sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

AP

A pesar del duro golpe en el ring, el futuro de Canelo Álvarez sigue en el aire. Distintos reportes señalan que Arabia Saudita busca organizar sus próximos combates rumbo a 2026, donde podría enfrentar a rivales de gran calibre como David Benavidez, en un intento por recuperar su reinado y mantener su vigencia en el boxeo internacional.

¿Quién es Paulo Chavira?

Chavira es uno de los tipsters más reconocidos en México, famoso por sus pronósticos deportivos, su carisma y también por las polémicas que generan sus declaraciones. Su apuesta perdida frente a Crawford lo volvió tendencia, mostrando una vez más la relación entre el boxeo, las apuestas y el espectáculo en torno a una de las peleas más mediáticas del año.

AP



